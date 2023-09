¡Increíble! Pareja es captada intentando tener intimidad en una cafetería

04/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y sorprendentes, como el compartido por la cuenta de @pablorereok, en la famosa plataforma de TikTok, donde se ve a dos jóvenes infraganti en un momento íntimo en medio de una cafetería, en Quilmes, en Argentina.

Es común que a muchas parejas les gane la emoción del momento y decidan no esperar un lugar ni tiempo adecuados para tener un rato de placer como esta peculiar pareja de jóvenes argentinos.

¿Les ganó la emoción del momento?

En el material audiovisual, de solo 12 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Pablo, se encontraba dentro de una concurrida cafetería para pasar una agradable tarde disfrutando de una bebida refrescante, pero quedó en shock al percatarse de las acciones de una pareja a su lado.

Pablo decide captar la escena con su celular y realiza un paneo, logrando grabar infraganti a la pareja, que se encontraban abrazados y cubiertos bajo una casaca negra, pero la chica realizaba algunos movimientos debajo de esta prenda con su mano, causando la sorpresa del joven influencer en la plataforma china.

"Ni Christian Grey se animó a tanto", se lee en la breve descripción del clip, que logró obtener miles de interacciones y alrededor de 700 mil reproducciones, así como 70 mil 'me gusta' en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y fue compartido en distintos medios de comunicación. Además, generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en rechazar el comportamiento de esa pareja por no respetar un lugar público y solo dar 'rienda suelta' a su pasión.

"Les gusta la adrenalina"

"Está aprendiendo cómo pasar los cambios", "esos momentos íntimos se tienen en otro lado", "no digo nada porque tranquilamente podría ser yo", "¿ahora pasan esas cosas?", "yo sería la chica que está estudiando. Siempre espectadora, nunca protagonista", "¿ya se enteró la madre?", "el famoso, no llegó al primero de setiembre", "vamos mis amores", "por las chanclas de Moisés", "se pasan", "en la micro a poca luz", "por último, bañan al baño", "no sean mal pensados", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo, no solo en Argentina sino a nivel internacional, y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo una pareja fue captada infraganti en un intento de tener intimidad dentro de una cafetería.