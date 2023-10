¡No lo quiere ver más! Hincha peruano exige la renuncia inmediata de Juan Reynoso

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un video polémico donde un hincha peruano no dudó en criticar el rendimiento de la Blanquirroja ante Argentina y pedir la renuncia inmediata del director técnico, Juan Reynoso.

Como se recuerda, el 17 de octubre, la selección peruana perdió 2-0 contra la 'Albiceleste', en el Estadio Nacional, y ocasionó las críticas y malos comentarios por parte de la prensa deportiva y en especial de los hinchas que confiaban en sumar tres puntos en las Eliminatorias 2026.

En el material audiovisual, de solo 30 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre viste la camiseta de la Bicolor, una cinta en su cabeza y en su rostro maquillaje de color blanco con las palabras ¡Perú!, ya que buscaba demostrar su orgullo por el país.

Sin embargo, su alegría cambió radicalmente cuando fue consultado sobre su opinión del desempeño de los jugadores de la escuadra peruana contra los argentinos.

Con gran enfado y molestia, el hincha señaló que los dos goles impuestos por Lionel Messi en contra de nuestra selección se debía a las malas estrategias planteadas por Juan Reynoso, por lo cual gritó que renuncie a su puesto y que en su reemplazo esté el 'Tigre' Gareca.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en expresar que ellos también pensaban como él, que debería renunciar Reynoso por las constantes derrotas que viene sufriendo nuestra selección.

"Perdimos, pero no faltaron las risas", "Gareca no quiere volver, así que estamos perdidos", "los que seguimos apoyando desde Alemania 2006 ya no sentimos dolor", "ese tipo me representa", "hasta Marilyn Manson quiere que se vaya Reynoso", "cómo le explicas esto a Sonne", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.