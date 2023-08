"Otro nivel de marketing": Joven encuentra restaurante con curioso nombre frente a un hostal

18/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En los últimos días un controversial video publicado en TikTok ha elogiado el ingenio peruano y despertado la curiosidad de muchos cibernautas. En esta ocasión, un joven encontró un restaurante con un curioso nombre frente a un hostal ubicado en la capital peruana. El título del establecimiento hace referencia a una popular frase peruana.

"Todo un visionario"

Muchas veces las adversidades han puesto la creatividad en apuros, sin embargo, cada día que pasa se demuestra que el instinto de superación y el ingenio peruano no tiene límites, sobre todo cuando se trata de emprendimientos.

En base a ello, un joven, aparentemente peruano, se encontraba recorriendo las calles de la ciudad de Lima, cuando de repente observa un local de comidas con un curioso nombre, lo que más llamaría la atención era su ubicación: frente a un hostal.

Muchas veces, TikTok ha sido testigo cómo muchos emprendedores nacionales colocan creativos nombres a sus negocios y aprovechan cualquier oportunidad para que sus establecimientos sean muy visitados.

¿Cuál era el nombre?

En el vídeo compartido por el usuario por @geraldo.rm se puede ver un colorido cartel con una singular carta. Sin embargo, el nombre del local capturó toda la atención de esta red social: "Boquita Come".

Ante este plano, el joven no dudó en registrar el divertido momento con su celular y compartirlo con sus seguidores con el popular audio "No, Dio Mio No, pipipi", haciendo recordar una popular frase peruana que hace alusión a una creencia machista.

Usuarios piden ubicación exacta

Tal y como era de esperarse, el video se volvió viral entre la comunidad de TikTok y las diversas rede sociales: Instagram, estados de WhatsApp, Facebook y Twitter. Asimismo, miles de usuarios elogiaron la idea del dueño de local y preguntaron la ubicación exacta, mientras que otros no dejaban de realizar diversas bromas.

"Exijo que cambien el nombre del telo y que diga *aquí pagas*", "al frente paga", "El hotel tiene que cambiar de nombre", "saben gente, vallan con sus bros", "después pasamos al Telo mereces", "está cerca a mi casa", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Cabe resaltar que hasta el momento, el video publicado cuenta con más de 700 mil vistas, cerca de 2 mil comentarios y 17 mil veces compartido.

De esta manera, se volvió viral el video de un joven que encontró un restaurante con un curioso nombre frente a un hostal de la ciudad de Lima.