Peruanos troleados por peculiar acción: "Me botas, pero me llevo todo"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos, curiosos y sorprendentes que causan furor entre los internautas. Es así como en la famosa plataforma asiática de TikTok nos vuelve a sorprender con una curiosa escena donde un grupo de jóvenes fueron troleados por muchos en las redes sociales al ver cómo trasladaban una casa.

Se llevan la casa

El video compartido por la cuenta de @odaliscajavilca_dayiro, de 19 segundos de duración, se ve el preciso momento en que varias personas se reúnen para realizar una curiosa escena: ¡levantar una casa en plena luz del día!

Todos hacen su mayor esfuerzo por trasladar sin rumbo la vivienda generando curiosos comentarios como el de "si tu suegra te bota simplemente te vas con todas tus pertenencias incluida la casa.

A pesar de que no se ha identificado el lugar exacto de la peculiar escena, el clip ha logrado miles de interacciones y más de 3 mil 'me gusta' en la plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y fue compartido en otros medios de comunicación y plataformas como Facebook y Twitter. Además, generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena.

Viral en TikTok

"Me voy, pero me llevo mi casa", "cuando construyes en el terreno de la suegra y el día que te botan te toca llevarte la casa que construiste", "el real: 'me voy, pero con mi casa'", "la casita voladora", "el verdadero: 'me voy, pero me llevo todo' jajaja", "Dios mío", "seguramente se separaron", "por eso yo no hago nada en esta casa, cuando tenga mi terreno es otra cosa", "me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí", "frío de fríos", "cuando te botan y te llevas tu casa, jajaja", son algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales al ver cómo un grupo de jóvenes tomaron una vivienda y lo alzaron con rumbo desconocido.