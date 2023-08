"Sin miedo a nada": Joven sorprende al trabajar junto a su laptop dentro de un bus

01/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas veces por el apuro, algunos jóvenes tratan de avanzar sus trabajos en los lugares menos pensados, como el interior de un bus de transporte público, tal como nos lo muestra la cuenta de @ricardobenites007, en la famosa plataforma asiática de TikTok. En el video compartido se ve cómo una joven usaba su laptop sin miedo alguno.

Usa laptop en un bus

En el material audiovisual, de 11 segundos de duración, se ve el preciso momento en que la cámara enfoca a una joven concentrada en teclear en su laptop mientras viajaba en un transporte público, que iba a toda velocidad.

Los demás pasajeros quedaron sorprendidos por ver cómo la chica no se mostraba preocupada por la inseguridad ciudadana y que en cualquier momento podría sufrir un robo en plena noche.

"Solo pasa en Perú, secretaria car office", se lee en la breve descripción del clip, que ha causado gran revuelo en las redes sociales logrando alcanzar 62.3 mil reproducciones, 5 mil 'me gusta', por ver a la joven trabajar con su laptop como si estuviera en su casa o en una oficina.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse preocupadas por la seguridad de la joven, y en aprovechar en contar que cuando ellos transportan un celular o una laptop tienen miedo por ser víctimas de la delincuencia.

"No le tiene miedo ni al diablo", "el único lugar donde saco el celular es en el Metropolitano", "qué será tan importante", "No ha vivido lo suficiente", "cuando se te olvidó enviar el trabajo y falta poco para que no te acepte", "no tiene miedo ni al diablo, yo no quiero ni contestar llamadas", "cuando se te olvidó el trabajo y falta poco para que no te acepte", "creo que piensa que está en Corea o Japón, yo ni cel saco en la calle incluso apunto todo en papel", "nica me arriesgo", "debe ser que le preocupó más entregar su trabajo que el peligro de la combi", "no le teme al peligro", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo por ver a la joven trabajar con su laptop dentro de un bus público sin miedo y por lo cual, muchos usuarios señalaron que quizás sentía que estaba en otros países como Corea del Sur o Japón, donde la seguridad es mejor.