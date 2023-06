"Simplemente Perusalem": Joven es ampayado con peculiares zapatillas en una micro y lo trolean

03/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El vestir bien es algo que todas las personas quieren y los gustos pueden ser variados. Ese es el caso de un joven peruano que un día al trasladarse en una micro es ampayado con unas peculiares zapatillas y fue troleado.

'Abiclas'

El clip viral titulado: "Simplemente Perusalem" le pertenece a la cuenta de Tik Tok @_Jonaaabv. Este video describe la admiración de un pasajero al ver a otro que usa unas singulares zapatillas de marca 'Abiclas'.

El video comienza mostrando la grabación de un usuario de transporte público apuntar hacia las zapatillas de un joven. Estas son de color beige y de lejos pareciese que fueran de una marca reconocida.

Pero, luego de un momento y el acercamiento del enfoque de la cámara, el usuario confirma que no era la marca que él pensaba, sino 'Abiclas'.

Lo gracioso de las imágenes difundidas en la plataforma china es que viene acompañada por un fondo del dibujo animado Bob esponja, que hace realce en la parte que dice: ¿Qué es eso? cuando señala a las zapatillas.

Reacciones ante el video viral

El video de Tik Tok cuenta con más de 500 mil reproducciones, 20.7 mil reacciones, 1369 comentarios y 2692 compartidos.

Como era de esperarse, muchos usuarios de la plataforma china comentaron el video difundido. Algunos troleaban el momento captado por el pasajero: "Yo tengo unas Mikes", "Tu rebok amor", "Adibos, Esyra", "cómo extraño mis Pumo", "este me superó con las zapatillas, Marlon", "Abiclas son para andar en bicla, es lo último en Adidas, Abicla", "es una Abiclas original lo dice el logo xd", "yo riéndome y teniendo las zapatillas PUMBA", "yo tengo las Convertise", se puede leer.

También hubo comentarios que restaban importancia a la marca que portaba el joven durante su viaje en la unidad de transporte y pedían que no se burlen: "Nadie sabe el esfuerzo de los demás", "mientras que cumpla la misma función a quién le interesa la marca", "no me parece que se burlen", "mientras lo haya obtenido a base de sacrificios bien por él", "uno ya no está libre de salir sin que se fijen en todo", son algunas apreciaciones que se logran leer en la cajita de comentarios.

Es así como un joven se hizo viral tras ser ampayado utilizando unas zapatillas de una marca particular. Miles de usuarios no dejaron de trolear el momento, aunque también algunos, mostraron su apoyo al joven criticado.