(VIDEO) ¡Insólito! Perrito sorprende controlando el tránsito de la ciudad: "Poniendo en orden las carreteras"

04/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok abundan videos de todo tipo, siendo los más curiosos los relacionados a las mascotas. Ese es el caso, de un perrito que sorprendió a las personas al controlar el tránsito de la ciudad desde un puesto muy importante.

"Firulais empoderado en las calles"

El clip viral titulado: "El perro policía no existe" le pertenece a la cuenta @angelucciboy y nos presenta la curiosa escena de un can al lado de un policía en una zona muy concurrida de nuestra capital.

El tránsito en Lima es una de las situaciones más difíciles de afrontar día a día y pese a las múltiples estrategias por mejorarlo, aún se observan brechas por cubrir.

Sin embargo, los agentes encargados del orden de la ciudad no descansan en su labor para que la capital se vea lo más ordenada posible. Así, los carros, combis, cústeres, buses y las movilidades informales tienen que 'ponerse a derecho' para poder estabilizar el tránsito en beneficio de los ciudadanos.

En la plataforma asiática, se ha viralizado un corto donde un perrito se ha convertido el protagonista, ya que este se encuentra al lado de un policía en una caseta de control, en el jirón Tacna.

El usuario que vio este poco usual suceso no dudó ni un instante en registrar este peculiar hecho y lo compartió con sus seguidores: "El perro policía no existe", aseveró. Su viral no dejó de expresar el afecto que le tiene a los animales, ya que lo acompañó con emojis de corazones y de enternecido ante algo.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video se hizo tendencia rápidamente en dicha plataforma digital, ya que hasta el momento cuenta con 17.1 mil me encantas, 909 comentarios y 527 guardados.

Las reacciones al corto no dejaron de elogiar la actitud del policía por llevar consigo al tierno animalito entre otras respuestas: "Tan lindo el Firulais y el policía un ejemplo a seguir, a cuidar a estos angelitos... bien Firulais de tránsito", "Firulais está en todas", "hermoso, felicitaciones al sr. policía por tal gesto al Firulais", "Firulais siempre a la orden", "solo faltó su uniforme", "bendiciones para el policía", "a eso es lo que le llamo trabajo en equipo, polidog".

De esta manera, un perrito causó revuelo en TikTok al encontrarse patrullando el tránsito de la ciudad al lado de su dueño, un policía. Los cibernautas no dejaron de agradecer al agente del orden su iniciativa.