8 torneos de eSports y ganadores del 2023

Desde League of Legends a VALORANT, pasando por Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) a Super Smash Bros. y todo lo que hay entre medias, este año se han celebrado muchos torneos increíbles de eSports, y aún quedan más por celebrarse. La lista de eventos que figura a continuación es una instantánea de algunos de los torneos más importantes que ya sucedieron y otros que tendrán lugar este año.

Génesis 9

Super Smash Bros. Melee y Ultimate

San José (California), Estados Unidos

Se llevó a cabo entre el 20 y el22 de enero

Los ganadores fueron Jake "Jmook" DiRado (Melee) y Leonardo "MkLeo" López Pérez (Ultimate)

La novena edición de Genesis vio a Jmook ganar su primer Smash Major y a MkLeo ganar su tercer título de Genesis en Ultimate y el quinto en total, incluyendo los dos que ganó compitiendo en Smash 4 en Wii U.

Para Jmook, el momento fue increíblemente significativo. El año pasado, Génesis fue su torneo revelación. Quedó segundo en Genesis 8 y terminó segundo en varios otros torneos importantes más adelante ese mismo año, y FlyQuest le fichó mientras ascendía rápidamente en el escalafón de los mejores jugadores de Smash Melee del mundo. Sin embargo, el primer puesto en un Major le había sido esquivo hasta Génesis 9.

Para MkLeo, otro título de Génesis fue una confirmación más de que es el mejor jugador del mundo en Smash Ultimate. A pesar de no haber sido cabeza de serie en Génesis y de haber caído en el grupo inferior, MkLeo acabó triunfando sobre Antony "MuteAce" Hoo, el jugador número 39 del mundo, que realizó un torneo sensacional en Génesis.

Call of Duty

Boston (Massachusetts), Estados Unidos

2-5 de febrero

GANADOR: Atlanta FaZe

Tras quedar constantemente en segunda posición en Majors y CDL Champs el año pasado, los campeones de la Call of Duty League 2021 rompieron por fin su maldición del segundo puesto y ganaron el Major de Boston. Fue otro título de torneo para los pequeños terrores Chris "Simp" y Tyler "AbeZy" Pharris y su veterano compañero de equipo McArthur "Cellium" Jovel, que han hecho de FaZe el equipo de Call of Duty más exitoso desde el inicio de la Call of Duty League en 2020. El veterano de COD Austin "SlasheR" Liddicoat, que se unió a FaZe en la temporada baja, también añadió otro título a su exitosa carrera.

Call of Duty

Columbus (Ohio), Estados Unidos

Del 13 al 16 de abril

Tendremos una mejor idea de los favoritos para el Major de Columbus después de los resultados del Major de Dallas, pero con tanta paridad en lo que va de temporada, más de la mitad de los equipos de la CDL podrían ser contendientes.

Major de Copenhague

Rainbow Six Siege

Copenhague, Dinamarca

Mayo, fecha por determinar

Este será el primer Major de la temporada 2023-24 de Rainbow Six. Con los equipos europeos dominando la temporada 2022-23 y este evento en Dinamarca, equipos europeos como G2, KOI, Wolves y BDS están entre los favoritos.

League of Legends

Londres, Inglaterra

Del 2 al 21 de mayo

El torneo internacional de mitad de temporada de League of Legends de Riot Games volverá a Europa por primera vez desde 2018 y a Londres por primera vez en la historia. El torneo de este año tendrá un aspecto un poco diferente al de años anteriores, con más equipos y una fase de play-in y bracket de doble eliminación. Habrá 13 equipos clasificados para este torneo, incluidos los campeones de primavera de las nueve regiones de LoL eSports y un segundo equipo de Norteamérica, Europa, China y Corea.

CS:GO

París, Francia

8-21 de mayo

Suele haber dos Majors de CS:GO cada año, y el primero de 2023 se celebrará por primera vez en París. La bolsa de premios de 1,25 millones de dólares es la mayor para cualquier torneo de CS:GO que se haya anunciado para 2023 hasta el momento. Es probable que equipos como FaZe Clan, Natus Vincere, Heroic, Outsiders, G2 Esports y Team Liquid estén entre los 24 contendientes. La fase de clasificación comenzará en abril.

VALORANT

Tokio, Japón

Del 11 al 25 de junio

El único torneo Masters del VALORANT Champions Tour de este año se celebrará en Tokio. Será la primera vez que Japón acoja un evento internacional del VCT. El torneo seguirá a la conclusión de las temporadas 2023 en las regiones América, EMEA y Pacífico del VCT. Se clasificarán los tres mejores equipos de cada liga más un equipo adicional de EMEA debido a que Fnatic, líder de esta competición, ganó el torneo LOCK//IN. Fnatic, LOUD, NAVI, NRG y DRX son los principales favoritos para clasificarse para este torneo y luchar por el título.

League of Legends

Corea del Sur

Fecha por determinar

El Campeonato Mundial de League of Legends, también conocido como Worlds, es uno de los torneos anuales de eSports más grandes y populares del mundo. La final de los Mundiales del año pasado llenó el Chase Center de San Francisco y estableció un nuevo récord de audiencia de League of Legends en Twitch. Riot Games anunció un formato renovado para el torneo de 22 equipos de este año, con una fase eliminatoria doble y un formato de estilo suizo para la fase principal del torneo, en lugar de la tradicional fase de grupos.