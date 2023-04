Abogado de Alejandro Toledo denuncia que no le permitieron ver al expresidente: "Yo lo dejé bastante mal"

24/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El abogado de Alejandro Toledo Marique, Roberto Su, indicó que no se le permitió ver al expresidente desde las 6 de la tarde de ayer domingo 23. Según le informaron, debía de esperar a que el exjefe de Estado pase por una visita médica; no obstante, expresó su preocupación por el estado de salud de su defendido.

Asimismo, señaló de que las autoridades argumentaron que Toledo Manrique tenía que pasar por una comisión calificadora antes de poder verlo. En esa línea, precisó que la última vez que lo pudo ver lo dejó "indispuesto".

"Me dicen que está en una visita médica y comisión calificadora, ojalá que no sea algo que esté mal y no me permitan verlo. (...) Yo lo dejé a las 6 de la tarde en la DIROES bastante mal y hasta este momento no se me permite ver cuál es su estado de salud", declaró para los medios.

Toledo no puede recibir visita de abogado

Roberto Su informó que por más de 12 horas no pudo ver a su defendido Alejandro Toledo.

Abogado recibe información del estado de salud

Alrededor de las 10 de la mañana, el abogado pudo ingresar al penal de Barbadillo y le confirmaron que el exmandatario no ha recibido alimentos. Además, le indicaron que su defendido se descompensó en horas de la noche; no obstante, pudo recuperarse en breve.

Respecto al diagnóstico de cáncer, indicó que se realizará una junta médica para realizar una evaluación de la enfermedad. De acuerdo a sus declaraciones, se ha pedido que los especialistas que lleven su caso sean miembros del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) y sus antiguos doctores que lo atendieron mientras se encontraba en el Perú.

Posteriormente, Su logró que las autoridades le permitan ver al expresidente por pocos minutos. En la rápida conversación, Toledo le confirmó que no había ingerido alimento alguno y su atención de emergencia cuando sufrió la descompensación en el centro penitenciario.

"Si los informes médicos determinan que es incompatible permanecer en el penal por un riesgo a su vida, la defensa no va a dudar en hacer la petición (de arresto domiciliario) debidamente probada con la documentación médica", agregó.

Condiciones carcelarias

A su vez, el letrado dio cuenta de las condiciones carcelarias en las que se encuentra el exjefe de Estado. Así pues, hizo mención de que solo posee "una cama, un colchón y nada más".

"Yo no conozco las condiciones de los señores que están privados de su libertad en este penal, pero si puedo decir que el presidente Toledo me ha comentado que tiene una cama, un colchón, un juego de sábanas, pero no tiene ninguna comodidad", relató.

De esta manera, el abogado Roberto Su contó que el expresidente Alejandro Toledo no ha podido alimentarse y su estado de salud pasará por evaluación médica.