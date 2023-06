Accidente en aeropuerto Jorge Chávez: "No sorprendería que Corpac trate de inclinar la balanza" en este caso

En entrevista con Exitosa, el abogado de las familias de los bomberos fallecidos tras el accidente ocurrido en el aeropuerto Jorge Chávez, Jimmy Sotomayor, dijo que no les "sorprendería" que la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) trate "de inclinar la balanza por lugares que no corresponde" en el marco de este caso.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, la defensa de las víctimas señaló que tiene este temor debido a un presunto conflicto de intereses en el caso. Y es que según indicó, Corpac y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA), entidad que investiga el caso, están adscritas o pertenecen al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

"No nos sorprendería pues que traten de inclinar la balanza por lugares que no corresponden, como ya han tratado de deslizar en la primera conferencia de prensa que dio un representante de Corpac indicando que no hubo autorización, hecho completamente falso", declaró a nuestro medio.