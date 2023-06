Cercado de Lima: ¡Lamentable! Tres familias lo perdieron todo tras incendio de grandes proporciones

Un incendio en Cercado de Lima destruyó varias viviendas, las 3 familias damnificadas aseguran haberlo perdido todo luego de que el fuego consumiera todas sus pertenencias.

Un siniestro de grandes proporciones se registró en la madrugada de hoy lunes, 19 de junio, en la cuadra 15 de jirón Áncash en el Cercado de Lima. Los muebles calcinados que estaban en la vía pública dejaron en evidencia la magnitud de este incidente.

Algunos de los habitantes solo pudieron salir con las prendas que llevaban puestas, debido a que el fuego consumió todo lo que encontró a su paso.

Candy Castillo es una de las afectadas, quién indica que en su familia cuantan con 2 personas de la tercera edad y un bebé de pocos meses.

"Mi bebé tiene 10 meses [...] Yo al momento que sentí una explosión, un ruido, me levanté y vi mi ventana y vi el fuego y solamente yo levanté a mi bebé, me agarré y salí corriendo nomas. De ahí levanté a mi abuela para bajar todos, grité: ¡Mamá baja! y salimos", expresó la víctima.

Asimismo, Castillo dijo que pasó la voz a sus vecinos, pero lamentablemente las llamas de fuego fueron muy rápidas y acabó con todo lo material.

"La cama, el colchón, el ropero, la ropa, los juguetes de mi bebé, el televisor, alimentos todo está quemado no ha quedado nada [...] No tenemos donde dormir, el humo sigue ahí y mi bebé no puede inhalar eso, tiene 10 meses", agregó Castillo.

En esa misma línea, el señor Juan Carlos Quispe es otra de las víctimas de este voraz incendio, quién lamenta haber perdido todo lo material. Sin embargo, su preocupación es mayor debido que se extravió su perro que responde al nombre de "Doky".

"Lamentablemente he perdido todo, estoy en la calle solamente con mi cachorro pero el otro no lo encuentro, ojala me puedan ayudar [...] Se llama Doky [...] Prácticamente no se ha salvado nada lo único que he sacado es mi cachorro", indicó Quispe.