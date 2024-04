Adolescente de 15 años sale a correr y desaparece en V.M.T.: No se sabe su paradero desde el sábado

Los vecinos de Villa María del Triunfo se encuentran consternados por la desaparición de Aimar Naysha Pampa Alanoca, una adolescente de 15 años que salió de su casa el pasado sábado 6 de abril para realizar su rutina de ejercicio y no ha regresado desde entonces.

Según relata su madre, Marleni Anoca, la adolescente salió de su vivienda ubicada en la cuadra 1 del Jirón Renovación, en el distrito de Lima Sur, alrededor de las 5 a.m., con la intención de ir a correr, como solía hacer los sábados. Sin embargo, nunca volvió a casa.

La familia ha emprendido una búsqueda desesperada, investigando las redes sociales de la adolescente y contactando a sus amigos y vecinos en busca de pistas sobre su paradero, pero hasta el momento no han obtenido información relevante.

Según sus declaraciones, una persona le comentó que la habían visto por las inmediaciones del Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo. Por ello, la madre pide que los vecinos de la zona que se comuniquen con ella si es que la llegan a ver en la zona.

"No tengo sospechas de nadie, pero es una pequeña de 15 años. De repente, alguien mayor la haya inducido. Tal vez le haya dicho 'si es que quieres escaparte, acá te podemos apoyar', porque ella no trabaja, no tiene plata", relató para las cámaras de Exitosa".