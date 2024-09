Adulto mayor rompe en llanto por violento robo de S/9 mil en Huaral: "Es lo único que tengo"

La inseguridad ciudadana sigue en aumento y esta vez una trágica noticia se registró en Huaral donde un adulto mayor fue víctima del robo de S/9 mil que había retirado de una agencia bancaria. El hombre de 60 años rompió en llanto al contar el terrible momento que vivió.

Según el relato de la víctima de 60 años fue víctima de un violento asalto tras retirar una gran suma de dinero de un banco ubicado en la calle 28 de julio, en la provincia limeña.

Al salir del establecimiento, fue interceptado por dos delincuentes a bordo de una motocicleta, que lo amenazaron con un arma de fuego, lo golpearon en la cabeza y le obligaron a darles todo el dinero que portaba.

El agraviado acusó a la cajera que lo atendió porque tuvo una actitud sospechosa, ya que le preguntaba cuánto era el monto que él deseaba retirar del banco y una vez que le dijo, ella se retiró de la caja y encargó su atención a otra de sus colegas, dejando entrever que habría alertado a los hampones para el atraco.

"La chica me pregunta: '¿qué va a hacer?', un retiro de dinero, '¿cuánto va a retirar?', 9 mil soles le digo. Entonces, ella se va y las otras chicas me atendieron, me pagaron los 9 mil. Yo presentí algo, me metí a esa tienda y acá me han agarrado", contó a la prensa.

El agraviado de 60 años no pudo contener quebrarse y revelar que el dinero que le arrebataron los delincuentes era su capital de trabajo, todo lo que tenía para seguir adelante. No podía creer ser víctima de la criminalidad y pidió a las autoridades investigar el caso hasta hallar a los culpables.

"¿Por qué me pasan estas cosas, Dios mío?, ¿qué hice yo de malo? (...) yo no quería soltarlo, es lo único que tengo por favor, le digo, y él agarra y me tira con la pistola en la cabeza, me tira, pero no tan duro, agarra y se lleva mi plata, que es lo único que tengo. Tengo deudas todavía, recién he sacado", expresó en llanto.