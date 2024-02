¡Alarmante! 2298 obras públicas se encuentran paralizadas a nivel nacional, según la Contraloría

09/02/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Controlaría General de la República informó que, al término del año pasado, la cifra total de obras paralizadas a nivel nacional asciende a 2298. De esta universo, al menos 130 estarían en esta situación por alrededor de 10 años.

El titular del máximo ente del Sistema Nacional de Control, Nelson Shack, señaló que 84 obras reportan una inversión que asciende los 183 millones de soles. En tanto, otras 46 fueron planteadas con un financiamiento inicial de 344 millones de soles.

En general, el conjunto de estos proyectos tienen un costo total de inversión que supera los 26 mil 992 millones de soles. Sin embargo, aún se necesitaría otro gran monto para poder concluirlos. La Controlaría señala que esta última cifra ascendería a más de 13 mil 772 millones de soles.

Obras paralizadas en el Perú

De acuerdo a Shack, se necesitaría de un trabajo conjunto entre diferentes instancias del gobierno para generar que una obra paralizada consiga destrabarse en seis u ocho meses. Aún así, resaltó que se tendría que esperar un año más para que se llegue a culminar el trabajo.

"Hay varias obras que ya no tienen sentido que se terminen, y es que Perú tiene obras paralizadas hace más de diez años", expresó el contralor durante su presentación en la sesión descentralizada de la Comisión de Fiscalización del Congreso llevada a cabo en el Cusco.

El titular de la Contraloría señaló que el registro de estas obras paralizadas dentro del sistema "genera un problema contable porque como no están terminadas y no se han liquidado, no se pueden activar".

"Esto ocasiona que el patrimonio nacional (activo) -contablemente hablando- sea mucho más de lo que está en las cuentas", mencionó.

¿Qué obras se recomienda destrabar?

Ante este escenario, Nelson Shack recomendó que se destraben únicamente las "obras que valen la pena". En esa línea, manifestó estar convencido de que un trabajo conjunto y un consenso podría llevar a que estas consigan llevarse a cabo en su totalidad.

"Pero además de la voluntad política, exige un trabajo técnico y por eso hemos planteado la necesidad de que se formen una serie de mesas de trabajo técnicas, para así poder saber cómo se resuelve el problema de todas estas obras", resaltó.

De esta manera, la Contraloría General de la República reportó una larga lista de obras públicas que siguen paralizadas. Según el titular de la institución, solo se podrán llevar a cabo a través de un trabajo conjunto.