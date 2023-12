Alberto Fujimori abandonará el penal de Barbadillo entre las 2 p.m. y 3 p.m. de hoy, estima su abogado

En entrevista con Exitosa, el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, estimó que su patrocinado abandonará el penal de Barbadillo entre las 2 p.m. y 3 p.m. de hoy.

Durante el diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos, el letrado aseguró que su libertad se dará en el marco del principio de legalidad luego de una "lucha de 3 años".

Asimismo, tildó de "equivocado" el pronunciamiento del presidente de la Corte IDH en el que se le solicita al Perú abstenerse a ejecutar el fallo del TC que ordena liberar al expresidente.

"No comprendo como el presidente de la Corte IDH puede emitir un pronunciamiento sin haber hecho una sesión respaldada por todos los integrantes. Lo veo como un pronunciamiento respetable, pero equivocado. La Corte IDH no puede decidir a quien se libera y a quién no", manifestó.