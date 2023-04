Alejandro Toledo: Así fue el encuentro entre la Fiscal de la Nación y el expresidente

23/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Así fue el encuentro del expresidente Alejandro Toledo y la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides en la sede de la Dirección de Aviación Policial (DIPA), ubicada en el Callao. En este video se puede observar cómo Benavides le explica acerca de sus derechos y proceso de extradición en presencia de personal médico del Instituto de Medicina Legal que realizó el reconocimiento médico legal del investigado.

Control de identidad

Alejandro Toledo se presentó en la sede de la Corte Superior Nacional, donde se realizó la diligencia de control de identidad judicial ante el Juzgado de Turno, a cargo de la magistrada Margarita Salcedo Guevara. Como se recuerda, el exjefe de Estado está acusado por lavado de activos y colusión en el caso Interoceánica.

En horas de la mañana, el Ministerio Público informó que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, junto al jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, Alfredo Rebaza están supervisando la extradición de Alejandro Toledo.

Proceso de extradición

Alrededor de las 7 de la mañana de este domingo 23 de abril, el expresidente Alejandro Toledo Manrique llegó al Perú, tras su extradición por las acusaciones en su contra por el caso Interoceánica.

En las primera imágenes se puede observar que Alejandro Toledo, arribó al territorio nacional vistiendo una casaca verde, color característico de su grupo político Perú Posible con que llegó a ser presidente. El exgobernante del Perú estuvo acompañado de varias autoridades policiales tanto estadounidenses como peruanas.

Previamente a su entrega a las autoridades de Estados Unidos, Alejandro Toledo declaró desde su apartamento en la localidad de Menlo Park hacia la agencia EFE. En ese sentido, solicitó a las autoridades peruanas que lo "mantengan a salvo durante el juicio y que le permitan defenderse con sus propios argumentos, así como obtener un arresto domiciliario mediante un proceso transparente".

"Lo único que pido es que no le corro a la justicia, pero pido, por favor, no me maten en la cárcel. (...) Le pido a la Justicia peruana que no me mate, déjenme luchar con argumentos", manifestó.

Fiscalía pide 20 años de prisión preventiva

Para el ancashino, la Fiscalía solicita 20 años y seis meses de prisión contra por los delitos de lavado de activos y colusión por presuntamente recibir pagos por más de 35 millones de dólares por parte de constructoras brasileñas para obtener la concesión de la carretera Interoceánica Sur durante su gobierno.