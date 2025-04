Alumnos de la Universidad Agraria continúan toma del campus: Exigen mayor seguridad y mejor infraestructura

03/04/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Continúa la toma del campus de la Universidad Agraria La Molina (UNALM). Los estudiantes exigen a las autoridades un uso adecuado de los recursos económicos en temas de seguridad, infraestructura, alimentación, entre otros más.

Estudiantes de la UNALM continúan con la toma

Más de 500 estudiantes se atrincheraron en el campus de la Universidad Agraria, a fin de que puedan ejecutarse mejoras educativas en la mencionada casa de estudios. Y es que de acuerdo a uno de los representantes de la protesta, "la universidad se jacta de su prestigio, pero no visibiliza nuestras problemáticas".

Es así que, entre el pliego de reclamos, se encuentra el costo cero del comedor universitario, mayor seguridad en el campus universitario, una mejora en la infraestructura y los laboratorios de la casa de estudios, así como una correcta contratación de docentes.

"Algo que quisiera aclarar es que dentro del pliego de reclamos, que si bien son un montón, estamos atravesando por distintas problemáticas, tanto como el costo del comedor, como la inseguridad que existe en la Ciudad Universitaria, como la precarización de los laboratorios, como los contratos de los docentes que se seleccionan a dedo en esta universidad, como la falta de transparencia que se le ha solicitado a las autoridades (...) nuestro principal reclamo es la esencia contradictoria del Fondo para el Desarrollo Agrario que tiene nuestra universidad", declaró a Exitosa uno de los representantes de la manifestación.

En esa línea, el estudiante se refirió a las declaraciones del rector Américo Guevara, quien catalogó la protesta de los alumnos como una que ha surgido a raíz de marcados intereses políticos: "Me parece que es una forma del señor Américo Guevara de deslegitimar la protesta porque yo entiendo que se refiere a intereses políticos partidarios, porque no sé si es que al país no le ha quedado claro de que, por sentido común, estamos manifestándonos y reclamando cosas que en cualquier universidad pública merecen ser dignas para una enseñanza y un desarrollo universitario de calidad", agregó bastante indignado.

Como se recuerda, la toma del campus de la UNALM inició este miércoles, 02 de abril, para exigir mejoras en el educativas, así como estructurales dentro de la mencionada casa de estudios. A la fecha, los alumnos siguen atrincherados y no cesan en su llamado a un costo cero del comedor universitario, mayor seguridad, una mejora en la infraestructura y los laboratorios, así como una correcta contratación de docentes.