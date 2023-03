10/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Debido a las lluvias intensas que se registraron en las partes altas de la provincia de Casma ocasionaron el incremento del caudal del río Sechín, conocido como "El río loco", que se desbordó y causó daños a 1000 viviendas en la ciudad de la región Áncash, según lo señalado por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

Al lugar llegaron autoridades de Casma junto a representantes de la empresa que construye el puente Sechín, para enviar maquinaria pesada y toneladas de arena para poder crear un surco en parte de la Panamericana Norte.

El responsable de la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad provincial de Casma y las entidades de primera respuesta evacúan a la población expuesta. Hasta el momento no se han reportado daños a la vida ni a la salud de las personas. Sin embargo, el tránsito vehicular se encuentra interrumpido.

Senamhi y el ciclón Yaku

El presidente del Senamhi, Guillermo Baigorria, manifestó que el volumen de las lluvias en Lima será de 5 milímetros, es decir, se acumulará 5 litros de agua por metro cuadrado.

"El ciclón es una baja circulación que tiene un movimiento circular de vientos y en este caso, como no está organizada, en la parte superior de la atmósfera tampoco tiene otro componente. Entonces, esto no es un huracán, los vientos no llegan a esas velocidades, pero el huracán tiene tanto el movimiento de arriba como abajo, entonces lo hace organizado y que las velocidades sean mucho más altas", señaló durante una conferencia de prensa.

Asimismo, indicó que según el aviso meteorológico N° 46, las fuertes lluvias continuarán hasta el martes 14 de marzo y se proyecta un aumento, que proviene desde la zona sur, en Lima.

Por otro lado, en la conferencia de prensa que brindaron por los estragos en la zona norte del país, la autoridad del Senamhi indicó que se prevé que el ciclón Yaku se aleje de la costa peruana este 15 de marzo. "El efecto de Yaku estaría permaneciendo hasta el 14, quizá 15, pero sin embargo, recuerden que todavía nos quedamos con esas aguas cálidas al frente de Ecuador, Tumbes y Piura, entonces tenemos que ver cómo evoluciona", acotó.

Dato

Vale recordar que, este río también se desbordó durante el Fenómeno del Niño Costero que se registró el 2017.