Arequipa: Gore suspende clases en provincia de Caravelí tras de sismo de 7.0

El gobierno regional de Arequipa suspendió las clases escolares en toda la provincia de Caravelí, luego del sismo de 7.0 grados en la escala de Richter que tuvo su epicentro en el distrito de Yauca.

Alumnos no asistirán a clases por prevención

La medida fue publicada a pocas horas del sismo, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), dio alerta de un movimiento telúrico de magnitud 7.0 en la escala de Richter, que tuvo como epicentro 54 km al sudoeste de Yauca, en Caravelí, Arequipa.

Comunicado #Arequipa. Se suspenden las labores escolares en Caravelí. pic.twitter.com/whfWAqypr1 — REGIÓN AREQUIPA (@GOREArequipa) June 28, 2024

"Debido al sismo ocurrido en la provincia de Caravelí, el Gobierno Regional de Arequipa a través de la Gerencia Regional de Educación, ha decidido suspender de manera preventiva, las labores educativas en toda la provincia hasta tener una evaluación completa de las instituciones educativas y de las vías de comunicación", señalaron en el comunicado difundido en X, antes Twitter.

En diálogo con Manuel Rosas, para Exitosa Perú, el jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), Juan Carlos Burga, secundó la medida tomada por el Gobierno regional de Arequipa.

Burga además comentó la existencia de algunas afectaciones en carreteras y viviendas de la zona. Sin embargo, explicó que la mayoría de estos problemas habían sido resueltos para la hora. Pese a ello, y debido a que los reportes continúan en elaboración, no hay un número exacto de las personas que puedan haber resultado afectadas, tampoco sobre las viviendas dañadas por la eventualidad.

Más temblores

Posterior al sismo de tan alta magnitud en Arequipa, cuatro consiguientes nuevos reportes sísmicos tuvieron lugar en localidades cercanas a Yauca en Caravelí. Entre ellas una en Lomas, a la 1:10 a.m., pocos minutos después se repitió tres veces en Yauca, con un margen temporal corto, uno a la 1:26 a.m.; otro a las 2:05 a.m. y finalmente uno a las 2:26 a.m.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú había puesto una alerta de tsunami ante el sismo de alta magnitud, sin embargo, ante el oleaje sin afecciones, se canceló la advertencia.

Por su lado, el Ministerio de salud dio a conocer que en el Centro de Salud Acarí, en Yauca, se registraron al menos tres lesionados tras el temblor, mientras que el Hospital Ricardo Cruzado Ravarola registró cinco afectados.

De esta manera se pudo conocer que las clases en la provincia de Caravelí en la Región Arequipa suspendió las clases de manera preventiva ante el sismo de magnitud 7.0 en la escala de Richter.