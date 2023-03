Cañete: vecinos forman olla común para enfrentar falta de alimentos tras huaico

17/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Unidas para salir adelante. Un grupo de madres del anexo de Uquira, en el distrito de Coayllo, ha organizado una nueva olla común para enfrentar la falta de alimentos que dejó el último paso de un huaico en esta zona de Cañete. Con ella, se espera ayudar a las familias perjudicadas.

La olla nació de la necesidad

Si bien estas personas no lograron rescatar sus pertenencias a tiempo, y con ellas sus herramientas para preparar comida, un tractor les permitió hacer cruzar una nueva cocina en el sector en el que se encuentran. Producto del derrumbe, habían resultado aisladas de un lado del río.

La apertura de esta iniciativa se dio hace algunas horas, no obstante aún no cuentan con los insumos necesarios para preparar grandes cantidades de comida. A pesar de esta situación, una de las madres de familia destacó que este es el único método viable para subsistir todos juntos en esta zona de Cañete.

"Todos estamos haciendo la olla común porque Uquira ha sido destruida. Nació tras el huaico para poderse alimentar, no teníamos cómo solucionar el problema. Todo es prestado. Uquira habrá sido una población pequeña, pero muy bien constituida", dijo en exclusiva a Exitosa.

Las autoridades no llegan

Estas valerosas mujeres agradecieron la oportunidad de tener esta pequeña organización. Además, si bien a día de hoy cuentan con insumos como pan, papa, arroz y aceite, aseguraron que siguen a la espera de que las autoridades de Cañete le ofrezcan el apoyo que necesitan, por los víveres mencionados han sido parte de una donación de los vecinos aledaños.

Peor aún, necesitan de dicha ayuda porque las conexiones de agua del recinto colapsaron tras la caída del huaico. "No tenemos agua y no tenemos luz. Necesitamos que el que nos esté escuchando, se acuerde del anexo de Uquira. Quisiera nos manden agua, ropa. No tenemos ni una ayuda de las autoridades", declaró.

"Al ministro, a los congresistas, que vengan a este lugar a visitarnos y vea la realidad que estamos pasando, por favor. También tenemos una señora que no puede caminar, necesitamos una silla de ruedas, por favor", agregó.

De esta manera, se espera que las autoridades de Cañete puedan acudir al llamado de ayuda de estas madres de familia. Si bien han logrado organizar una olla común para enfrentar la falta de alimentos tras el derrumbe de un huaico, necesitan de mayores recursos para poder subsistir a largo plazo.