Caso Awajún: ¡Indignante! Denuncian que tres detenidos por abuso contra menores escaparon de calabozo

En exclusiva para Exitosa, la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc, denunció que tres hombres que habían sido detenidos por abusar de menores lograron escapar del calabozo de una comunidad, en Amazonas.

Durante la entrevista en 'En defensa de la verdad' con Cecilia García, Pioc se mostró preocupada e indignada por descubrir que tres sujetos que fueron encarcelados por atentar contra las más pequeñas de una comunidad caminaban sueltos por las calles y que las autoridades pertinentes no se encontraran en el lugar para que expliquen el motivo de su sorpresiva liberación.

"El día jueves fui a visitar una comunidad donde encontré a tres tipos que habían vi***do a dos hermanitas de 5 y 8 años, la verdad es increíble que las autoridades no quisieran entrar a las comunidades, me indignan. (...) Queríamos conversar con el Apu de la comunidad, no se encontraba, (...) solo con un policía comunal hemos conversado y nos dijo que ahí están los tres presos, fuimos a ver y vacío el calabozo, se habían escapado", expresó.