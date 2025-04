Caso Suero Fisiológico: Número de fallecidos por aplicación de lote defectuoso continuaría aumentando

19/04/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el especialista en Salud Pública, Omar Neyra, cuestionó la inacción del Estado en el Caso Suero Fisiológico, advirtiendo que el número de víctimas mortales podría seguir en aumento. Esto, tras el reciente fallecimiento de la arquitecta Alejandra Landers, quien se ha convertido en la séptima persona que pierde la vida a causa del medicamento.

Número de víctimas por suero defectuoso aumentaría

Durante el diálogo con Jesús Verde en el programa 'Hablemos Claro', Neyra criticó que el Ministerio de Salud (Minsa), pese a contar con la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) y a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), no haya activado un protocolo inmediato al conocerse de estos lamentables casos vinculados al suero defectuoso de Medifarma.

Asimismo, afirmó que el estado clínico de las personas que aún siguen hospitalizadas demuestra que la cifra de personas afectadas incrementará notablemente: "No hay un Estado ni Ejecutivo capaz de, en pocos días, haber hecho una investigación y decirle a las víctimas qué sucedió, hasta hoy, no hay nada, no hay Fiscalía (...) no hay Ministerio de Salud, (...) y las víctimas siguen apareciendo y lastimosamente seguirán porque el estado clínico de los que están hospitalizados demuestra eso", declaró a nuestro medio.

Enseguida, dejó en claro que: "es irreversible el daño que se produce a este nivel. Las personas que aún están hospitalizadas por muerte cerebral es poco probable que salgan bien si es que logran hacerlo", agregó.

Se detectó alto grado de sodio en sangre de Alejandra Landers

En entrevista con Exitosa, Pedro Alva, abogado de la familia de Alejandra Landers, joven que murió tras la aplicación del suero defectuoso de Medifarma, reveló que la necropsia practicada a la víctima arrojó un alto grado de sodio en su sangre.

"Hay un certificado médico (...) que indica claramente una sustancia que conocemos todos, porque es de público conocimiento que es de la inoculación del suero de Medifarma, que le ha producido en primer lugar hipernatremia, un cuadro de alto cloruro de sodio, alta sal en la sangre", señaló.

