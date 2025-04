Suero defectuoso: Fallece Alejandra Landers, joven que sufrió muerte cerebral tras recibir dosis

18/04/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva víctima del suero defectuoso de Medifarma. Alejandra Landers, una arquitecta de 26 años con un futuro prometedor, falleció este viernes, 18 de abril, tras padecer muerte cerebral a causa de la aplicación del contaminado medicamento.

Muere Alejandra Landers por aplicación de suero defectuoso

Con la muerte de Alejandra Landers, ya suman siete las víctimas mortales asociadas al lote defectuoso de suero fisiológico distribuido por la empresa Medifarma. Como se recordará, la joven arquitecta fue ingresada a una clínica local tras padecer fuertes síntomas de gripe.

Sin embargo, lejos de mejorar, su estado de salud empeoró drásticamente luego de que personal médico le administrara el suero defectuoso de Medifarma, lo que lamentablemente derivó en un diagnóstico de muerte cerebral.

Pedro Alva Monge, abogado de la familia de Alejandra Landers, fue el encargado de comunicar esta terrible y dolorosa noticia. Según el comunicado, la arquitecta de 26 años falleció hoy, viernes 18 de abril, por lo que sus restos serán velados a partir de mañana sábado en la Parroquia Santísimo Nombre de Jesús, ubicado en el distrito de San Borja.

"La familia me pide que informe sobre el sensible fallecimiento, hoy viernes, de Alejandra Landers Carpio, víctima de suero mortal de Medifarma. Alejandra será velada el día de mañana en la Parroquia Santísimo Nombre de Jesús en San Borja", dice su más reciente publicación hecha en X, antes Twitter.

Exoperario de Medifarma niega responsabilidad por suero

Roy Chávez Llicán, operario de Medifarma quien fue detenido preliminarmente por la Fiscalía el 9 de abril y liberado 72 horas después, rompió su silencio y negó ser culpable del lote del suero defectuoso que ha provocado hasta el momento la muerte de al menos cinco personas.

"Solo que las investigaciones sigan su curso y no sean injustos. (...) Ellos me obligaron a renunciar, me pusieron una carta de renuncia y me imputaron todos esos hechos", expresó.

Chávez reiteró que no ha cometido ninguna acción irregular y denuncia presiones por parte de la empresa Medifarma que, actualmente, se encuentra en investigación por parte de las autoridades: "Yo seguí con todos los procedimientos del registro de manufactura de inicio a final hasta el envío de mi muestra. Yo prendí el tanque reactor. (...) Yo envío la muestra del tanque que corresponde al puesto de calidad. Si hay una no conformidad con el suero, esa no es mi responsabilidad", explicó.

