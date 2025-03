Cecilia García increpa a RLA y el GEIM por falta de resultados: "Queremos que caigan los extorsionadores"

Cecilia García, conductora de Exitosa, increpó al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por la falta de resultados en la lucha contra la delincuencia. Ello en el marco de los cinco meses del anuncio de la creación del Grupo Especializado de Inteligencia Municipal (GEIM).

Pese a que esta unidad fue creada en el marco de la crisis de inseguridad que se registra en la capital, la también abogada sostiene que no se ha cumplido con los objetivos. Esto incluye desde la captura de extorsionadores hasta la supuesta intervención de llamadas de los delincuentes.

Las palabras de la letrada tuvieron lugar luego de que, en vivo, la línea del Grupo Especializado de Inteligencia Municipal contradijera al burgomaestre limeño. En llamada con 'En Defensa de la Verdad', un trabajador del centro de recompensas reveló que no realizan 'chuponeo' a las llamadas de los delincuentes.