Chaclacayo: alcalde y padre de Alejandra Baigorria culpa a anteriores gestiones por falta de prevención ante huaicos

16/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

No es su culpa. El padre de Alejandra Baigorria y alcalde de Chaclacayo, Sergio Baigorria, aseguró que la destrucción ocasionada por los últimos huaicos en su ciudad no es parte de su responsabilidad, porque son una administración nueva. Además, culpó a los anteriores gobiernos por no actuar cuando debieron hacerlo.

"Como saben, nosotros somos gestión nueva, hemos entrado en enero. El trabajo ya han debido de hacerlo las gestiones pasadas. Nosotros ahora como autoridad, ya tenemos el problema encima. Lo que prácticamente estamos haciendo es parchar lo que no se hizo"

Asimismo, aseguró que ahora es imposible controlar la furia del río Rímac en Chaclacayo, ya que el periodo de acción sobre esta corriente debería ser a durante el último semestre del año, cuando las aguas del mismo se encuentran bajas.

"Todas las acciones que se hacen en el río es en septiembre u octubre. Cuando el río está bajo. No podemos entrar al río, mira el caudal. Con ese caudal, no pueden entrar una máquina al río", agregó el alcalde electo de Renovación Popular.

Criticado en redes sociales

No obstante, las declaraciones del padre de Alejandra Baigorria no fueron bien recibidas por parte de los usuarios de redes sociales, quienes no dudaron en criticar su gestión, la cual califican como improvisada, sin conocimientos de prevención ni capacidad de reacción.

"No entiendo como un alcalde que vivió casi toda su vida (Sergio Baigorria) en Chaclacayo no supo prevenir. Se sabía lo que venía desde el último huayco que pasó en el 2017", indicó una usuario. "El alcalde Sergio Baigorria ha preferido dedicarse a culpar a las autoridades pasadas", agregó otro.

Como respuesta, el alcalde de Chaclacayo detalló que ya ordenó la colocación de sacos herreros y de arena en las zonas perimetrales de la corriente del río.

Los estragos de los huaicos en Chaclacayo

Cabe decir que las críticas a Baigorria crecieron en los últimos días por el impacto de los huaicos en Chaclacayo. Y es que durante los dos últimos días, el distrito ha sufrido el ataque de dos huaicos que han arrasado con las viviendas, pistas y negocios comerciales de la zona.

Ante esta situación, se espera que el alcalde de Chaclacayo y padre de Alejandra Baigorria, Sergio Baigorria, pueda ejecutar las medidas necesarias para disminuir el impacto de los huaicos en la ciudad y, de esta manera, según él, poder reparar las faltas de las gestiones anteriores en materia de prevención.