Chaclacayo: más de 1 500 escolares no pudieron iniciar clases por daños de huaico a su colegio

20/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Triste situación. El Ministerio de Educación (Minedu) dio inició al año escolar para los colegios públicos del Perú. No obstante, debido a la crisis que atraviesa el país por las jornadas de lluvias, huaicos y desbordes, no todos los colegios abrieron sus puertas a los estudiantes del Perú. En Chaclacayo, más de 1 500 alumnos no pudieron tener su primer día clases como lo había dictado Minedu.

Exactamente, fueron 1 600 los jóvenes que se vieron impedidos de asistir al colegio en la I.E. Felipe Santiago Esteno, centro educativo emblemático de Chaclacayo. Esto se debió a los estragos que dejaron los huaicos en las instalaciones del recinto.

Y es que, incluso hasta hoy, continúan las operaciones para retirar los escombros y reparar los daños que presenta el lugar. De hecho, en las imágenes recogidas se logra observar que piedras de grandes proporciones están en los alrededores del colegio. Incluso, adentro de él, se está haciendo uso de tractores de la municipalidad para aligerar el proceso de restauración.

A la espera de la llegada de autoridades, como el alcalde de la ciudad y el Ministerio de Defensa, miembros del Ejército y trabajadores municipales realizan los esfuerzos correspondientes para reparar el colegio Felipe Santiago Estenos.

Las clases iban a ser virtuales

Tras hacerse pública esta situación, la directora del colegio, María del Pilar Serrano, se pronunció al respecto y entregó detalles de la situación exacta del colegio. Allí, informó que se tenía previsto empezar el año escolar de manera virtual. No obstante, tras ver las condiciones del recinto, la Dirección Regional de Lima Metropolitana (Drelm) suspendió las actividades escolares hasta nuevo aviso.

EN VIVO | Chaclacayo: 1 600 escolares no inician clases este 20 de marzo tras afectación en colegio Felipe Santiago Estenos a causa de huaicos. ►https://t.co/yBA2GV9HVE pic.twitter.com/nW6Dm1xkW3 — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) March 20, 2023

Actualmente, la directora continúa concentrando sus esfuerzos en la coordinación con la UGEL para realizar los trabajos de limpieza y, posteriormente, hacer una revisión técnica a la escuela.

¿Qué ocurre con los colegios en estas condiciones?

Precisamente, el ministro Óscar Becerra indicó que la apertura del año escolar estará sujeta la evaluación del Ministerio de Educación en los recintos que presenten daños por los huaicos. Asimismo, hizo especial énfasis en que su deseo es que todos los colegios del Perú hayan abierto sus aulas el 27 de marzo.

"En las zonas afectadas, no empezarán las clases, porque la escuela o la zona no está en condiciones. Puede ser que la escuela esté en condiciones, pero esté siendo utilizada como albergue. Hay varios instituciones a nivel nacional, en Lambayeque, Ica y Lima que son albergues para las personas que lo han perdido todo", indicó.

De este modo, se espera que las autoridades de Chaclacayo puedan reparar las instalaciones del colegio emblemático Felipe Santiago Esteno. Así, los 1 600 escolares que no pudieron iniciar clases por daños de los huaicos podrán recuperar en la brevedad de lo posible.