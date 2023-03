Ministro de Educación: "Es probable que 1.5 millones de alumnos no inicien hoy el Año Escolar 2023"

20/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El titular del Ministerio de Educación (MINEDU), Óscar Becerra Tresierra, informó este lunes que hay alrededor de 1.5 millones de estudiantes que no podrán iniciar el Año Escolar 2023 por los efectos de las precipitaciones y huaicos que han afectado diversas regiones del país.

En declaraciones a la prensa tras supervisar una escuela en el distrito de Los Olivos, Becerra Tresierra sostuvo que los diversos directores de las instituciones educativas estatales del país vienen recabando una serie de datos para constatar el nivel de asistencia en el primer día de clases.

"Tenemos casi de 7 millones de alumnos en escuelas públicas, más de la mitad ya había empezado y los que faltaban, iniciarán hoy. Es probable que haya alrededor de 1 millón y medio de niños que todavía no comiencen. Estamos esperando las cifras definitivas", declaró.

Cifras de daños por lluvias

Quien encabeza el MINEDU aseguró que se han registrado, por lo menos, 50 aulas en mal estado, producto del embate de los últimos acontecimientos suscitados por las lluvias intensas y el paso de huaicos en distintos lugares.

Además, sostuvo que hay 10 recintos que están siendo usados como albergues temporales para los ciudadanos que han perdido sus viviendas.

"Estamos recibiendo información de los diferentes colegios. Son los directores quienes evalúan las circunstancias para decidir si empiezan o no las clases. Sabemos que hay más de 50 aulas perjudicadas a nivel nacional en numerosas instituciones que no pueden comenzar y hay 10 que están siendo utilizados como albergues", expresó.

Medidas que tomará el MINEDU

En ese sentido, aseveró que hay ciertas unidades que impartirán las lecciones a los pequeños y adolescentes a partir del 27 de marzo y, que si no cuentan todavía con los recurso para llevar a cabo dicha figura, se empleará la modalidad virtual; aún así, estipuló que de no realizarse tampoco, ajustarán las fechas para recuperar las clases en el transcurso del 2023.

"Algunos colegios empezarán el 27 de marzo y otros van a hacerlo por modalidad virtual. Si esto no es posible, vamos a distribuir tablets precargadas para que no requieran conectividad y si es no es viable, vamos a elaborar planes para la recuperación de aprendizajes a lo largo del año", finalizó.

De esta manera, el ministro de Educación, Óscar Becerra aseguró que se vienen tomando las iniciativas pertinentes para garantizar el inicio del año escolar.