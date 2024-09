'Chibolín' asegura que le pidieron desalojar su vivienda: "En este instante, nadie me va a contratar un domicilio"

El conductor de televisión, Andrés Hurtado, aseguró que el dueño del domicilio que figura en su Documento de Identidad (DNI) le pidió que desalojara su inmueble por las polémicas acusaciones que se han realizado en su contra.

Durante la audiencia de control de identidad del presentador de TV, 'Chibolín' indicó que "en este instante, nadie me va a contratar un domicilio".

"De acuerdo al escándalo, me han pedido que abandone los domicilios. En este instante, nadie me va a contratar un domicilio. El dueño de la clínica donde estaba internado me ha rentado un domicilio", expresó.