Andrés Hurtado no sabía por qué fue detenido, asegura su defensa legal: "Lo encontré desorientado"

20/09/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

Andrés Hurtado llegó hasta la sede de la Prefectura de Lima para la audiencia de control de identidad. Es allí cuando su abogado público asignado indicó que el presentador de televisión fue hallado la noche de ayer "desorientado" sin saber por qué fue detenido.

Hurtado desconoce por qué fue detenido

La noche de ayer, el popular 'Chibolín' fue detenido preliminarmente por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el día de hoy, al promediar la 1:00 p.m., llegó hasta el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para responder a las preguntas del juez a cargo, Juan Carlos Checkley.

Tras dar a conocer sus datos completos tanto como nombre y domicilio, su defensor público asignado, Christian Tasayco, sostuvo que Hurtado Grados fue encontrado completamente desorientado y sin saber el motivo de la presencia de los agentes del orden en la clínica donde habría tenido una operación (una circuncisión).

"Lo encontré desorientado por el dolor que había ocurrido (cicatriz por una operación), al momento de ir a sus necesidades básicas, pero también desorientado porque no sabía por qué estaba detenido y tenía una orden indicada", expresó el letrado.

Seguidamente, el abogado informó que el padre de Jossety y Gennesis Hurtado en el momento de su detención no tenía la información adecuada, puesto que su defensa particular no estaba presente por "encontrarse de viaje".

¿Andrés Hurtado sufre de TDHA?

Durante la audiencia y al ser acusado por presunto tráfico de influencias y cohecho activo específico, Andrés Hurtado sostuvo ante las autoridades que padece de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por lo cual, pedía la comprensión del juez si no lograba responder adecuadamente.

"Parece un chiste, pero todos mis compañeros se han encargado de fastidiarme durante 23 años (por el TDAH)", expresó el conductor de 'Sábado con Andrés' sobre su afectación crónica.

Con ese motivo, pidió al juez que durante el proceso que se sigue en su contra pueda contar con la atención de un neurólogo, ya que ni recuerda con exactitud cuánto gana ni el nombre de su padre, además de padecer cuatro enfermedades.

"No lo sé, no lo podría calcular sus ingresos (...) A veces llega a 100 mil, 200 mil o 300 mil, a veces a 10 mil nada más", sostuvo en la audiencia de control de identidad.

De esta manera, el defensor público asignado a Andrés Hurtado, Christian Tasayco, indicó durante ante el juez Checkley que 'Chibolín' no conocía el motivo de su detención preliminar.