Chorrillos: Sobrino tataranieto de José Olaya marchó en homenaje al acto heroico del mártir peruano

Chorrillos se vistió de gala para recibir el homenaje por el bicentenario del acto heroico de José Olaya. El evento en honor al histórico mártir peruano tuvo un protagonista especial: Sabino Balandra (88), quien es su descendiente y sobrino tataranieto, marchó en el emblemático desfile.

Los hechos tuvieron lugar en la mañana del jueves 29 de junio, en el marco del Día del Pescador. Allí, el pariente del héroe peruano hizo su aparición a sorpresa de todos y formó parte de la delegación que rindió homenaje a su tatarabuelo.

Al igual que el héroe peruano, Sabino Balandra continúa con el legado familiar y se ha desempeñado toda su vida como pescador. A sus 88 años, el descendiente de José Olaya mantiene la ilusión de seguir trabajando en dicho oficio y asegura que lo hará mientras tenga las fuerzas suficientes.

"He comido el buen pescado, por eso estoy bien alimentado y sigo vivo, sigo siendo pescador. Si yo no pudiera embarcarme, ya me retiro de la pesca. Hasta que Dios me dé vida y salud", aseveró.