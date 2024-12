Madre de menor asesinada en VMT responde a la PNP: "Estoy arrepentida"

Margareth Nestares Cuscano, madre de la menor de 12 años, asesinada en Villa María del Triunfo rompió su silencio tras la publicación de un video por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), que busca esclarecer los hechos ocurridos el día del crimen.

En el material audiovisual, se observa cómo sucedieron los momentos clave previos al asesinato, por el sujeto Gerson Juárez Tapia, lo que ha generado opiniones divididas sobre su responsabilidad.

Durante una entrevista exclusiva con ATV Noticias, la madre aseguró que ha sido injustamente señalada y que está siendo sometida a una fuerte presión social y mediática.

"Yo fui sincera con la policía, me quieren dejar mal, yo se como le hablé a mi hija, había días que renegaba con mi hija y quizá la furia me llevó a eso, nunca estuve ebria y reconozco que si tomo en ocasiones, no fue mi culpa", declaró con firmeza.