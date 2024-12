Ministra de la Mujer pide a la prensa dejar "acoso político" contra Dina Boluarte: "Exigimos respeto"

En conferencia de prensa del Consejo de Ministros, la ministra de la Mujer, Teresa Hernández, señaló que existe un "asedio" contra la mandataria Dina Boluarte. Por tal motivo, hizo un llamado a los medios de comunicación y la prensa, a fin de que se guarde "respeto" a la figura presidencial.

Durante su intervención ante la prensa, Hernández Cajo condenó la manera en que, según sus palabras, la presidenta recibe constantes cuestionamientos por aspectos totalmente alejados a su gestión como gobernante. Además, sugirió que tales comentarios conllevan a estereotipos y calificativos "sexistas", los cuales serían utilizados para evaluar su mandato.

"Queremos expresar nuestro rechazo y preocupación por la forma en la que es asediada la presidenta de la República. No hay día en el que no hayan comentarios referidos a su forma de vestir o su figura, cuestiones que no tienen ningún tipo de interés público, y que más bien denotan connotaciones sexistas y estereotipadas para evaluar una gestión de Gobierno", mencionó en un inicio.

En esa línea, señaló que, por el contrario, nadie reconoce "los avances" que el Ejecutivo viene realizando. Según la ministra, el gobierno de Boluarte ha obtenido logros en materia económica, tales como la reducción del desempleo, el control de la recesión, la evaluación del incremento al sueldo mínimo y la ejecución del Foro APEC 2024.

"Y sin embargo, hay voces que dicen que este gobierno no está haciendo nada, que somos un país inviable. Yo me pregunto, 21 economías, de las cuales están las más poderosas, ¿hubieran venido al país si fuera inviable? No, señores, no señoras", enfatizó al respecto