Comandante de Bomberos rechaza declaraciones del Jefe de Indeci contra brigadier Panizo: "No corresponden"

En diálogo exclusivo con Exitosa, el comandante general del Cuerpo de Bomberos, Juan Carlos Morales, rechazó las recientes declaraciones del jefe del Indeci, Juan Carlos Urcariagui, quien tuvo un fuerte calificativo contra el brigadier Alfonso Panizo por asegurar que "se sentían solos y abandonados por parte de las autoridades".

El comandante general del Cuerpo de Bomberos, Juan Carlos Morales, sostuvo que es momento de estar unidos tras la crítica situación que se vive en Barrios Altos por el incendio que según agregó se encuentra controlado, pero aún no está extinguido en su totalidad porque no pueden acceder al foco del fuego por los escombros que va dejando el siniestro.

En ese marco, lamentó que el jefe de Indeci se expresara con duros calificativos contra Alfonso Panizo, un miembro de los 'hombres de rojo', que detalló que por muy voluntarios que sean son "profesionales en la materia que realizan: los incendios".

"Es momento de estar unidos, rechazo esos calificativos contra cualquier persona y más si es miembro del Cuerpo de Bomberos. (...) No tuve la oportunidad de conversar con el brigadier Panizo sobre eso, pero estamos coordinando desde ayer la presencia de Indeci, Ministerio de Defensa, de Vivienda y del Interior (sobre el incendio)", expresó en referencia al calificativo de "advenedizo" que lanzó Urcariagui contra el brigadier Panizo.

Por otro lado, durante la conversación con el periodista Nicolás Lúcar, en el programa 'Hablemos Claro', Juan Carlos Morales indicó que a partir del mediodía en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) sostendrá una reunión con distintas autoridades para determinar quién tomará el liderazgo de las operaciones en la zona afectada por el incendio.

Asimismo, resaltó que lo cierto es que "las operaciones de los bomberos concluyen hoy liderando la emergencia en cuanto a la extinción del incendio, porque ya hicieron todo lo que les corresponde y ahora deberían asumir otras instancias". Sin embargo, reiteró que eso no significa que los 'hombres de rojo' abandonen la zona del siniestro, ya que "mientras haya un foco de incendio, no se van a ir".

Como se recuerda, este lunes 10 de marzo, el jefe del Indeci, Juan Carlos Urcariagui, no dudó en cuestionar lo recientemente señalado por Panizo de que los 'hombres de rojo' se retirarían hoy por falta de recursos y la inacción de las autoridades competentes, independientemente de si el incendio haya sido controlado o no.