"¿Qué clase de líder es?": Jefe de Indeci responde a comandante Panizo por posible retiro de bomberos del incendio

10/03/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, Juan Carlos Urcariagui, se pronunció sobre la reciente alerta dada por el comandante territorial de los bomberos de Lima y Callao, el brigadier Alfonso Panizo, de un posible abandono del incendio en Barrios Altos, Cercado de Lima, por falta de apoyo.

Jefe de Indeci se pronuncia tras advertencia del brigadier Panizo

La reportera de Exitosa llegó hasta Cercado de Lima para conocer la situación actual que se vive por el siniestro que se registra desde lunes 3 de marzo y que aún genera gran preocupación en la población. En el lugar se encontraba el titular del Indeci, quien no dudó en cuestionar lo recientemente señalado por Panizo de que los 'hombres de rojo' se retirarían hoy por falta de recursos y la inacción de las autoridades competentes, independientemente de si el incendio haya sido controlado o no.

Juan Carlos Urcariagui señaló que el día de ayer conversó con el comandante general de Bomberos, Juan Carlos Morales, quien le aseguró que el verdadero motivo por el cual se retiran del lugar de la emergencia es porque "el fuego ya no amenaza con expandirse y lo poco que queda es debajo de los escombros y el agua no llega a ello. Para que se demuelan los edificios deben retirarse".

Con ello, lamentó que Panizo, quien se encuentra liderando el control del incendio en Barrios Altos, señale que se retiran porque "se siente solo y abandonado".

"¿Qué clase de líder es ese? (...) Ningún bombero se ha quejado, solamente este señor . (...) Pero no está solo está la Policía, está Indeci, está la Municipalidad, entonces ¿cuál es su soledad? ", expresó Urcariagui de forma tajante, en la Plaza Italia.

Indeci descarta haber abandonado a los bomberos

Al ser consultado sobre los reclamos de los bomberos de que las autoridades no los ayudan ante la falta de maquinaria y cisterna de agua de manera permanente para la extinción del fuego, el jefe de Indeci señaló "que no han estado solos" y que Sedapal les aseguró que estuvieron con ellos durante la emergencia.

"No hay soledad. Ellos dicen que les falta agua, sin embargo, dicen que Sedapal ha estado con ellos y las municipalidades también han estado trayendo agua. Falta agua por un problema de Lima, para esto está la articulación", indicó.

Asimismo, Urcariegui reiteró que el líder de los 'hombres de rojo' debería mantener la calma y no generar incertidumbre en su equipo: "Sí que estaba alterado, ¿dónde están los líderes? No hay un líder que dice, me altero y pateo el tablero , ¿qué clase de líder es ese?", agregó.

Bomberos se retirarían HOY de Barrios Altos por falta de agua y maquinaria.

Juan Carlos Urcariagui aplaude labor de los bomberos

El jefe del Indeci, Juan Carlos Urcariagui, no dudó en aplaudir la ardua labor que realizaron los bomberos desde hace una semana para poder controlar el siniestro en Barrios Altos y señaló que "ninguno de estos valientes hombres se ha quejado y nunca aflojaron", por lo cual, le parece inaceptable que llegue alguien y diga que "se va porque se siente solo".

"Ningún bombero se ha quejado solo este señor (Panizo), los bomberos entraron por turno. (...) Aplaudir a los bomberos que son voluntarios y eso hay que aprender de ellos. Pero no puede venir un advenedizo a decir que está solo. Escuché que está asustado y me preocupa que un comandante, líder, esté asustado, ¿qué le espera a la población?", sentenció.

De esta manera, en conversación con Exitosa, el jefe de Indeci cuestionó duramente al comandante territorial de los bomberos, el brigadier Alfonso Panizo, por afirmar que los 'hombres de rojo' se retirarían del incendio de Barrios Altos por "sentirse solo y abandonado".