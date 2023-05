Congresista José Cueto afirma que informe final de la CIDH está sesgado pese a reconocer que aún no lo ha leído

03/05/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El congresista de la bancada de Renovación Popular, José Cueto, afirmó que el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está sesgado; sin embargo, admitió que aún no lo ha leído.

Tras el informe que concluye que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra Gobierno de Dina Boluarte, el parlamentario señaló que la CIDH no ha tomado en cuenta que dentro de las manifestaciones "hubo gente metida para generar actos de violencia".

Cabe precisar que sus opiniones fueron expresadas pese a dar a conocer que hasta el momento todavía ha leído el mencionado documento.

"No me agrada, yendo al informe, que todavía no he podido leer, hay algunos aspectos genéricos que todos compartimos y que se tienen que investigar con imparcialidad, eso creo que todos lo comparten", declaró el parlamentario para Canal N.

"No sirve para nada"

Durante la entrevista, el legislador señaló que la CIDH "no sirve para nada", pues sostuvo que la entidad compartiría línea ideológica con "las diferentes izquierdas y gente sesgada".

Además, indicó que este órgano internacional no se ha pronunciado sobre la toma de aeropuertos y muestras de violencia que "ellos mismos han llamado actos de terrorimo". Por ello, concluyó que él descartaría tomar en cuenta el informe de este organo.

"Espero que el Gobierno no lo haga vinculante, sino orientado al maltrato hacia las fuerzas del orden que no han hecho otra cosa que tratar de contener esta horda de violencia en la zona sur. (...) Yo simplemente lo botaría a la basura", concluyó.

Pronunciamiento de congresistas

Como se sabe, José Cueto no ha sido el único congresista que se ha pronunciado respecto al informe final de 113 páginas que elaboró la CIDH.

Su compañero de bancada, Jorge Montoya, expresó que él confiará en las investigaciones de la Fiscalía, más no en los de la mencionada Comisión.

"El Perú es un país soberano e independiente que debe recuperar su anotomía jurisdiccional sobre estos temas y no recurrir a entidades extranjeras para que nos diga si estamos bien o mal", dijo el parlamentario.

Por su parte, la congresista fujimorista Martha Moyano le restó importancia y mencionó que ella no le haría caso.

"Yo personalmente, vuelvo a hablar a título personal para que no me metan a un grupo, no le haría caso", declaró para los medios.

Asimismo, el congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, considero este informe está ideologizado alegando que se habla de racismo y de trato hacia los manifestantes como "cholos" y "terroristas", hechos que él considera que nunca sucedieron.