"Yo no le haría caso": Martha Moyano resta importancia a informe final de CIDH que concluye que hubo graves violaciones a DD.HH.

La primera vicepresidenta del Congreso de la República, Martha Moyano, restó importancia al informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluyó en que se vulneraron derechos humanos durante las protestas sociales contra el Gobierno de Dina Boluarte.

En declaraciones a la prensa desde el hall de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, la parlamentaria de Fuerza Popular (FP) dijo que no le haría caso a la resolución de la CIDH.

"Yo personalmente, vuelvo a hablar a título personal para que no me metan a un grupo, no le haría caso", dijo.