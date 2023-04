Contraloría realizará megaoperativo para constatar idoneidad de perfiles de servidores públicos

18/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Contraloría General de la República anunció que se realizará un megaoperativo para constatar el cumplimiento del perfil idóneo de las personas que han sido designadas en cargos públicos. Asimismo, informó que la medida busca que se sancione a aquellos que no cumplan con los requisitos y a quienes hayan intercedido para que obtengan esos puestos de trabajo.

"El trabajo que estamos haciendo con Servir va a permitir que despleguemos este gran megaoperativo y poder verificar el cumplimiento y pueden estar seguros de que aquellas personas que han sido designadas en puestos que no les corresponde pues van a ser sancionadas no solamente ellas sino también aquellos funcionarios y autoridades que hicieron posible su designación", explicó el contralor Nelson Shack.

Desde la sede de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, el contralor indicó que el Perú requiere de un servicio civil que cumpla con sus funciones; ello sería posible siempre y cuando las personas que asuman los cargos sean funcionarios honestos y capacitados.

"Son nuevos los funcionarios que han entrado, eso es parte del problema. Como no hay un servicio civil calificado, meritocrático, bien remunerado y bien capacitado en los gobiernos regionales y locales, cada 4 años inventamos todos la pólvora. Lo que sucede es que muchas autoridades y sus funcionarios de confianza no conocen [sobre gestión pública]", señaló.

En el contexto de la respuesta al ciclón Yaku y el inminente fenómeno de El Niño, Nelson Shack precisó que aún no se puede afirmar que las personas encargadas tengan perfiles inadecuados, pero las medidas que aplicaron hacer cuestionar su actuar.

"Todavía no podemos decir que no son los [perfiles] idóneos, para esto se va a hacer este megaoperativo pero claramente ha habido una no celeridad [en la atención de desastre]", puntualizó.

En ese sentido, Shack mencionó que actualmente lo más importante de atender en las regiones del norte del pais son las consecuencias del ciclón Yaku. Asimismo, declaró que funcionarios deben estar atentos al próximo fenómeno de El Niño. En esa línea, deberan adoptar medidas urgentes para atender a los damnificados.

"La Contraloría ya recuperó su capacidad sancionadora, ya hay una infracción tipificada precisamente para las responsabilidades producto de no hacer, de la inacción, de la no acción diligente y si gracias a eso, como en situaciones de emergencia y así lo tipifica la propia ley, los funcionarios no hacen, van a ser procesados", acotó.

De esta manera, Shack dio cuenta del megaoperativo que se realizará próximamente para constatar la idoneidad de los perfiles de las personas a cargo de puestos importantes durante el periodo de lluvias y Ciclón Yaku.