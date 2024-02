Corredor Morado apagará motores el 4 de marzo: 100 mil usuarios al día serán afectados y 3 mil familias quedarán sin ingresos

21/02/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Junta de Operadores del Corredor Morado, Gerardo Hermoza, informó que alrededor de 100 mil usuarios por día se verán afectados con la paralización de su servicio desde este 4 de marzo. Además, 3 mil familias "se van a quedar sin ingresos formales".

Paro del Corredor Morado

A través de un comunicado, la empresa dio la noticia a la opinión pública de la desactivación de sus servicios, que ya empezaron por 1 de ellos, el servicio troncal 409, 1 de las 5 rutas en el corredor morado, y en las próximas semanas se continuarían dando hasta dejar de prestar el servicio, "con lo cual la extinción del corredor morado es un hecho por causas exclusivamente de la autoridad".

"A pesar de los esfuerzos de la actual gestión de ATU en cuanto a la segregación de los carriles exclusivos de solo bus, así como las acciones de fiscalización que se han venido dando de manera sostenida han venido dando resultados, pero estas acciones son insuficientes con respecto al pago que debe realizarse semanalmente a los operadores el cual se encuentra actualmente alrededor del 65% de lo que debería abonársenos", indicó la empresa.

¿Negligencia de la ATU?

Hermoza reveló que este servicio de transporte público detendría sus operaciones si la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) no paga la deuda de 300 millones de soles que tienen con los corredores complementarios y que surgió porque no se cumplió con la fiscalización de las rutas convencionales y se hacía una competencia desleal.

"El problema acá surgió porque no se cumplió con fiscalización de las rutas convencionales, no se retiraron aquellas que realizaban competencia desleal (...), es una situación que se mantuvieron durante años. Antes éramos cuatro operadores y teníamos 280 buses y ahora solo contamos con dos operadores y 150 buses. La Autoridad sabía que la flota caía mes a mes y no tomaba ninguna acción, es un acto negligente", expresó.

Además, detalló que la ATU no cumplió con poner mano dura a los autos informales que invadieron los carriles del Corredor Morado, no mejoran "las vías que se encuentran llenas de huecos", los paraderos no tienen información a los usuarios, "la programación de los buses son deficientes", los costos operativos no han sido cubiertos por esa institución, y por lo cual, esas deudas los mismos accionistas debían tratar de cubrirlos.

Caos en el transporte

Gerardo Hermoza indicó que con la paralización del corredor Morado, seguirán sus pasos el corredor Azul y con ello considera que "ningún ente financiero desee invertir" a causa de la ATU. Asimismo, lamentó que el MTC nunca se halla acercado a ellos para encontrar una pronta solución y no afectar a miles de pasajeros.

"Desde que operamos desde el 2016 a la fecha, nunca nos hemos reunido con un ministro de Transportes ni un viceministro. Yo no entiendo la posición del Ministerio de Economía que nos pone trabas, ellos no tienen por qué interpretar nada del contrato, deberían dar la viabilidad y que con ese dinero se compren más unidades y se pague deuda financiera como se acordó con la ATU", expresó.

Reiteró que la Junta de Operadores del Corredor Morado desea seguir funcionando y mantenerse a flote, pero se ven obligados a hacerlo porque los dejan sin recursos para poder abastecer a la población. Lamentó que el MEF no ponga de su parte para dar el visto bueno y autorice el desembolso del dinero para el pago de su operador.

También manifestó que "la ATU está casi tres semanas sin presidente", quien tome las decisiones ejecutivas, y con ello genera más pérdidas. Además, desconfía de que un reemplazo de ese cargo pueda solucionar los problemas en solo cuatro meses.

De esta manera, el presidente de la Junta de Operadores del Corredor Morado, Gerardo Hermoza, dio a conocer que debido a incumplimientos por parte del Estado, el servicio de transporte de la empresa dejará de funcionar este 4 de marzo, perjudicando a 100 mil usuarios.