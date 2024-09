Defensor del Pueblo exhorta a Gustavo Adrianzén viajar a zonas afectadas por incendios forestales

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, exhortó al premier Gustavo Adrianzén a viajar a las zonas afectadas por los incendios forestales.

En declaraciones a la prensa, el titular de la Defensoría del Pueblo indicó que su pedido al presidente del Consejo de Ministro no es una "exquisitez" sino es una reacción que deberían tener los funcionarios del Ejecutivo.

"Lo único que podría pedirle al premier y a su Consejo de Ministros, es que se traslade al lugar de los hecho para ver la magnitud de como los incendios se están prácticamente saliendo de control. Eso no es una exquisitez de quien lo pide sino una reacción natural del cumplimiento de la obligación", expresó.

Asimismo, Gutiérrez Cóndor reiteró su pedido al gobierno de Dina Boluarte para que declare en emergencia las zonas azotadas por los incendios forestales.

El Ministerio del Ambiente (Minam) presentará ante el Congreso de la República una iniciativa legislativa para sancionar a los responsables de los incendios forestales.

Tras la presentación del I Foro Internacional de Finanzas Verdes, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, detalló que esta propuesta tipificará como delito la generación de incendios forestales, establece las sanciones y las acciones para recuperar las áreas afectadas por los incendios.

"El Ministerio del Ambiente está elaborando un marco legal porque no existe en nuestro país, un marco legal sobre que es un incendio forestal. No está tipificado en nuestro Código Penal. En este se precisará las sanciones que debe haber y cómo se va a recuperar las áreas. Sobre todo en bosques, los que hayan sido afectados no deben reconvertirse en otras actividades. Ese marco legal ya lo tenemos listo y va a ser presentando al Congreso de la República", declaró.