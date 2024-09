COER Áncash solicita al Ejecutivo declarar emergencia por incendios forestales: "Rebasó nuestra capacidad"

17/09/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En entrevista exclusiva con Exitosa, el coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash, Carlos Paredes, alertó que los incendios forestales han superado la capacidad de respuesta. Ante ello, solicita al Ejecutivo declarar emergencia ante el avance del siniestro ambiental.

Recordemos que el interior del país atraviesa una complicada situación debido a que las llamas han acabado con varias hectáreas de cultivos y cobrado la vida de varias personas que trataron de ayudar a sofocar el siniestro.

¿Declaratoria de emergencia por incendio forestal?

Durante el diálogo con el programa 'Hablemos Claro', el representante del COER Áncash señaló que vienen realizando un arduo trabajo de 24 horas en las 20 provincias y los 166 distritos para monitorear el desastre natural que se registra en la región.

En ese sentido, señaló que hicieron un llamado a personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), forestal, Fiscalía y otros entes de primera emergencia para atender esta emergencia debido a que han rebasado su capacidad de respuesta.

"Hemos solicitado la declaratoria de estado de emergencia por haber rebasado nuestra capacidad de respuesta a los incendios forestales. Tenemos más de 245 incendios y varios activos, uno de ellos en Huari", expresó Carlos Paredes.

También informó que instaron a las autoridades del Ministerio de Defensa para que lleguen a la zona con un helicóptero y facilitar el trabajo para apagar las intensas llamas e impedir que sigan arrasando con todo lo que encuentra a su paso.

COER Áncash sobre respuesta a incendios forestales

El coordinador del COER Áncash sostuvo que se vienen manejando tres niveles de emergencia y que si ya no cuentan con recursos para mitigar los incendios forestales, el gobierno regional puede recurrir al gobierno central, quienes están en la obligación "moral" de atenderlos con su logística.

"Tienen plan de contingencia por los incendios forestales. Sí necesitamos ya la ayuda del gobierno central para atender la emergencia. (...) La declaratoria de emergencia nos permite hacer modificaciones presupuestales", sentenció.

A su vez, remarcó que si el gobierno de Dina Boluarte determina la región en emergencia, podrían tener implementos y las herramientas necesarias para combatir los siniestros y también estar prevenidos para futuros años, ya que este problema no solo es en el país sino "a nivel mundial".

¿Qué dijo el premier Adrianzén sobre los incendios?

El día de ayer, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, declaró ante la prensa que no descarta la posibilidad de una declaratoria de emergencia, pero que por el momento no se está evaluando porque "no hay razones tan críticas" que justifiquen esa medida.

A su vez, aseguró que los incendios forestales serían por origen humano, por lo cual hizo un llamado a las comunidades que dejen la práctica de la quema de pastos, que "obedece a una vieja práctica ancestral".

De esta manera, ante la inesperada respuesta del jefe del PCM, el coordinador del COER Áncash, Carlos Paredes, reiteró su pedido de declarar estado de emergencia dicha región debido a que los siniestros han superado la capacidad de respuesta del gobierno regional.