Perú y Chile están en una crisis diplomática cuando el problema está en Venezuela, según periodista chileno

28/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el periodista de Chile, José María del Pino, resaltó que su país y el Perú se encuentran en medio de una crisis diplomática por cuenta de la gran llegada de migrantes a la frontera y aseguró que, en este tema, el problema radica en Venezuela.

Falta un puente

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro', el hombre de prensa resaltó la importancia de que en territorio venezolano se autorice un puente, ya sea aéreo o por tierra, para que los extranjeros regresen a dicho país.

"Estamos en medio de una crisis diplomática entre dos países, cuando el problema está en Caracas. Aquí el gran problema es que Chile, para enviar migrantes a Venezuela o autorizarlos a que se vayan del país [...] necesitamos un elemento clave que la dictadura de (Nicolás) Maduro no ha autorizado, que es que abra un puente aéreo o a nivel de tierra para que esos migrantes regresen", declaró.

Corredor humanitario

Según indicó el periodista chileno, mientras que Venezuela no tome dicha decisión, no tendrá sentido hacer un corredor humanitario porque muchos de los originarios de dicho territorio se fueron de su país sin portar su documentación respectiva y ahora el referido Gobierno no les permite ingresar nuevamente. Tras ello, dijo que "el problema mayor es la urgencia de un pacto regional".

Es importante mencionar que, en entrevista con Exitosa, el ministro de Defensa peruano anunció hoy que el Gobierno de Dina Boluarte evalúa otorgarle un salvoconducto a los migrantes que se encuentran varados en las fronteras para que sean trasladados por corredor humanitario hacia su país de origen.

"El día de hoy, con mi visita en Tacna, en coordinación con Cancillería, vamos a ver (que) existe una figura en el sentido de otorgar un salvoconducto en ese corredor humanitario, desde Arica que pase por Tacna, y garantizar que esos ciudadanos migrantes extranjeros puedan salir mediante ese corredor humanitario", declaró.

Derechos humanos

En tal sentido, el ministro Jorge Chávez dijo que el Poder Ejecutivo pretende tomar acciones para no perjudicar los derechos humanos de los referidos extranjeros.

"Son acciones que, en este momento, se van a tratar de llevar a cabo para no afectar los derechos humanos de las personas que ya están involucradas en este momento y que ellos no han originado este problema; tenemos que buscar ese mecanismo", expresó.

Sin embargo, según manifestó el periodista José María del Pino, la crisis diplomática entre Perú y Chile se produce debido a que el Gobierno de Venezuela no toma las medidas correspondientes que permitan atender el problema relacionado a la masiva llegada de migrantes registrada en la frontera.