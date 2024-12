Derrame de petróleo en Talara: Petroperú habría contratado a vecinos de Lobitos para limpiar playas afectadas

26/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Asociación de Gremios de Pescadores Artesanales de Lobitos, Jorge Periche, aseguró que Petroperú no habría traído a una empresa experimentada en limpieza de hidrocarburos para remediar la zona afectada sino que habría contratado a vecinos de Lobitos.

Durante el diálogo con Pedro Paredes en Hablemos Claro, el representante gremial sostuvo que la empresa estatal contrató a habitantes locales para realizar labores de limpieza sin proporcionarles equipo de protección adecuado, exponiéndolos a serios riesgos para su salud.

"Los que están que limpian son unos unos vecinos de Lobitos y de la provincia de Talara. (...) Ellos han venido y los han contratado. El primer día no le dieron los aparatos, ni siquiera unas botas nada. (...) Imagínate a lo que han expuesto a tanta gente", declaró para nuestro medio.

Petroperú no estaría limpiando eficazmente las playas

Periche cuestionó las técnicas empleadas por Petroperú para aparentar una limpieza efectiva. "Están usando un líquido que parece llevar el petróleo al fondo marino, en lugar de eliminarlo. Esto está destruyendo nuestro ecosistema y matando la vida marina," explicó.

Las playas afectadas son hábitat de especies como la langosta, el pulpo y el caracol, fundamentales para la pesca artesanal y el sustento de la comunidad. Asimismo, en lugar también se recolecta lisa y pesebre, uno de los crustáceos que más se extrae en la zona.

"Nosotros, los pescadores, somos más responsables todavía no queremos salir para no traer un pescado contaminado y no hacer una epidemia con la poblaciones aledañas porque nosotros nuestro pescado va al mercado a la mesa. Entonces, eso es una responsabilidad, yo salgo y me traigo un pescado, soy un irresponsable", mencionó.

Impacto económico del derrame de petróleo

El impacto económico también ha sido devastador. Los pescadores, que dependen de la actividad diaria, han visto restringida su labor debido a recomendaciones de no navegar para evitar capturar peces contaminados. "Nos dicen que no salgamos, pero no nos dan soluciones," agregó Periche.

Las críticas también se dirigen a las autoridades locales. Periche lamentó la ausencia del alcalde provincial de Talara en las zonas afectadas y calificó de "irresponsables" sus declaraciones que aseguran que las playas ya están limpias.

Por otro lado, los pescadores exigen a Petroperú una indemnización justa por las pérdidas económicas y la contratación de empresas especializadas que realicen una limpieza integral del ecosistema marino. Hasta la fecha, las reuniones con representantes de la empresa no han ofrecido soluciones concretas.

De esta manera, se dio a conocer que Petroperú habría contratado a vecinos de Lobitos para limpiar las playas afectadas por el derrame de petróleo.