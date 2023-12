Despido de secretaria del Sindicato de la Defensoría del Pueblo: Es un acto de represalia, afirma vocera

En entrevista con Exitosa, la vocera del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, Lily Ku, aseguró que el despido de la secretaria general del gremio es un "acto de represalia" por criticar la gestión del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

En conversación con el programa "Exitosa Te Escucha" conducido por Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes, la invitada apuntó que Gutiérrez Cóndor vulnera los derechos laborales de los trabajadores de la entidad.

Asimismo, la vocera del Sindicato de Trabajadores indicó que se reunieron con Josué Gutiérrez, quien les comunicó que la situación se iba a corregir, ello al emitir un informe jurídico informando a los trabajadores CAS temporales que iban a ser renovados.

"Hoy día nos pudimos reunir con él y dijo que esta medida de no renovación no fue comunicada. Fue un acto unilateral del directivo que notificó esto a nuestra dirigente sindical. Que era una situación que se iba a corregir. Lo que correspondía era que hoy día se emita un informe jurídico informando a los trabajadores CAS temporales que iban a ser renovados y los que no, con una debida justificación", agregó.