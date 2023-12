Revelan que Patricia Benavides sostuvo reunión no registrada con juez en medio de investigaciones de la JNJ

18/12/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales

La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tuvo una reunión con un juez de la Corte Superior de Justicia de Lima, ello en medio de las investigaciones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra ella.

El encuentro fue confirmado por la propia defensa legal de la extitular del Ministerio Público (MP), Jorge del Castillo, quien rechazó que en este se hayan tocado temas de la JNJ. Esto en antítesis a la versión de Luciano Cueva Chauca, magistrado en mención.

Y es que acuerdo a Cueva Chauca, Benavides Vargas buscaba el respaldo de la Asociación de Magistrados de Lima, agremiación que él preside, frente a las indagaciones de la junta nacional.

"Después de tiempo me llamó, después de 15 años, 14 años. (...) Me explica que tiene una cuestión con la junta Nacional de justicia, me explica la situación de forma general para ver si la Asociación de Magistrados puede intervenir", expresó a Cuarto Poder.

Sin registro alguno

También, según del Castillo, la suspendida fiscal no llamó a Cueva y fue durante una visita protocolar cuando tuvieron la oportunidad de conversar. A detalle, en el archivo de actividades oficiales de la web de la Fiscalía de la Nación, no aparece la mencionada reunión y en el registro de visitas no está asentado el ingreso del magistrado.

Jaime Villanueva, hombre de confianza de Patricia Benavides y quien se comprometió a colaborar con la justicia, habría estado presente en la reunión. Él mismo contó que, el encuentro entre Benavides y Cueva, fue el primer paso de la extitular del MP para acercarse e influenciar a una sala cercana a fin de compartir su reclamo acerca de suspender las investigaciones en su contra en la Junta Nacional de Justicia.

Cabe indicar que, fue la Sexta Sala Constitucional, quien debía emitir una resolución antes de que se aprobara el recurso legal que suspendió las investigaciones en contra Benavides, por lo que Cueva Chauca quedaría desafectado de cualquier tipo de sospecha al liderar la Primera Sala Constitucional. No obstante, la cercanía de estas instancias es tal, que se reduce a un piso del mismo edificio (base 8 y 9 de la Corte Superior de Justicia de Lima).

