Dina Boluarte "pudo ser asesinada": Espacio físico de la presidenta fue vulnerado, asegura exjefe de la Dini

En entrevista con Exitosa, el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini), Juan Carlos Liendo, consideró que la presidenta de la República, Dina Boluarte, pudo haber sido asesinada debido a que "su espacio físico ha sido vulnerada por dos personas", durante agresión en Ayacucho.

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes para Exitosa Te Escucha, el experto aseguró que los reglamentos, normas y protocolos durante la visita de Boluarte a Ayacucho "falló rotundamente".

De tal modo, el experto precisó que con la presencia de agresión física contra la mandataria por parte de dos mujeres, se demuestra que el Poder Ejecutivo es "incapaz" de hacer funcionar las instituciones de seguridad.

Además, Liendo aseguró que el jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP) tiene "problemas" con el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Víctor Torres Falcón, desde que este último asumió el cargo, por lo que habrían "conflictos internos".

Cabe mencionar que, según el exjefe de la Dini, la jefa de Estado debe asumir la responsabilidad de la agresión que sufrió y evaluar al premier Alberto Otárola, así como al ministro del Interior y al ministro de Defensa.

"Este Gobierno nos está dando un holograma virtual del poder, no tiene pies, no tiene zapatos, no tiene piernas, es un Gobierno que no ata ni desata en seguridad", agregó a Exitosa.