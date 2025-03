Eclipse lunar total 2025: ¿Por qué la Luna se tornará roja durante el evento?

04/03/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú será testigo de un nuevo evento astronómico: Eclipse lunar total. Si bien muchos esperan por su avistamiento, otros se preguntan por qué la Luna llena se tornará roja durante el fenómeno. A continuación, te lo contamos.

¿Por qué la Luna se tornará roja durante el eclipse lunar total?

De acuerdo a lo indicado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, o NASA por sus siglas en inglés, el mismo fenómeno que vuelve a nuestro cielo azul y a las puestas de sol rojas, generará que durante el eclipse lunar, la Luna se torne de un color medio naranja rojizo.

Es decir, la luz del Sol, que parece blanca, en realidad contiene un arco iris de componentes, y los diferentes colores de luz tienen a la vez diferentes propiedades físicas. Si bien la luz azul se dispersa con una ligera facilidad al atravesar la atmosfera terrestre, la luz rojiza viaja de manera más directa mediante el aire.

Es así que, durante el eclipse lunar, la Luna se verá de los colores antes mencionado debido a que la luz solar que no está bloqueada por nuestro planeta, se filtrará a través de una gruesa capa de la atmósfera terrestre en su camino hacia la superficie lunar, tal y como si todos los amaneceres y atardeceres del planeta se proyectaran sobre la Luna.

¿Cuándo se verá el eclipse lunar total?

El eclipse lunar total es uno de los eventos astronómicos más esperados por los aficionados y amantes de la astronomía. En esta ocasión, dicho fenómeno podrá ser avistado la noche del próximo jueves, 13 de marzo, hasta la madrugada del viernes 14.

El asistente de Investigación de la Agencia Espacial del Perú (CONIDA), Mario Zegarra Valles, explicó que el eclipse lunar total iniciaría alrededor de las 10:56 de la noche del jueves, 13 de marzo, pero se tendrá que esperar unos cuantos minutos más para finalmente poder visualizarlo en el firmamento. En cuanto a la fase total, este comenzará a la 1:26 a.m., llegando a su punto máximo a la 1:59 a.m. y culminando casi a las 2:32 a.m.

"El eclipse técnicamente comienza a las 10:56 de la noche del 13 de marzo. (...) El inicio de la fase total de este eclipse comienza a la 1:26 a.m. El máximo del eclipse es la 1:59 a.m. del 14 de marzo y el fin de la totalidad será a las 2:32 a.m.", indica.

De esta manera, se conoció cuándo y a qué hora se avistará el eclipse lunar total en Perú y por qué la Luna se tornará rojiza durante el fenómeno.