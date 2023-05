Eliane Karp en Israel: "Está probando que tiene muchas cosas que ocultar", afirma David Waisman

En entrevista con Exitosa, el exvicepresidente de la República, David Waisman, se refirió a la llegada de Eliane Karp a Israel. El empresario apuntó que la esposa de Alejandro Toledo estaría demostrando que oculta información al no querer enfrentar las investigaciones.

En diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el exfuncionario mencionó que su llegada a Estados Unidos, y luego a Israel, probaría que existen pruebas en su contra.

"Nadie huye de una investigación si tiene toda la convicción de que no hay nada malo que puede haber hecho, pero quien huye permanentemente (...) está probando que tiene muchas cosas que ocultar", apuntó.

Asimismo, Waisman manifestó que sería "imposible" extraditar a la exprimera dama al territorio nacional, pues se encuentra protegida en el país medio oriental. En esa línea, expresó que no existe un tratado de extradición firmado entre Perú e Israel, por lo que su trámite no podría darse.

"No hay un tratado de extradición firmado entre Perú e Israel, como tampoco lo hay entre Perú y Japón, (...) entonces no se puede traer a una persona cuyo país no tiene un tratado de extradición con el Perú", declaró para nuestro medio.