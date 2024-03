"Es una invitación tentadora pero peligrosa": Jaime Bayly revela que le han ofrecido entrevistar a Alberto Fujimori

La liberación de Alberto Fujimori generó distintas opiniones en los ciudadanos de todo el Perú. En ese sentido, el periodista peruano, Jaime Bayly, sorprendió al revelar que le han ofrecido entrevistar al expresidente de la República, afirmando que es una "invitación tentadora pero peligrosa" para él.

A través de su cuenta oficial de TikTok, el también presentador de televisión dejó a más de un seguidor sorprendido debido a que contó con detalles que una persona bastante allegada a él, le envió un correo en el que le propone entrevistar al padre de Keiko Fujimori.

"Estos días me ha llegado un correo electrónico de un querido amigo (...), pidiéndome que entreviste a Alberto Fujimori, al expresidente, al exdictator. Es una invitación tentadora pero peligrosa (...). Por una parte me tienta, desde el punto de vista periodístico", dijo en un primer momento.

Asimismo, reforzó sus ganas de querer entrevistarlo, haciendo una reflexión respecto al exmandatario. Según dijo, actualmente es un anciano de 85 años, al cual no le queda mucha vida. En esa misma línea, resaltó el hecho de que no pensó volver a "jugar con fuego", es decir, tocar temas de política.

"Fujimori es ya un anciano octogenario, tiene 85 años, ha pasado largos años en la cárcel, no le queda mucha vida. Yo pensé que no volvería a jugar con fuego, es decir no hablaría más de política", explicó.