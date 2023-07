Escándalo en la UNI por la polémica participación de las "Gatitas del Megaplaza" en evento de aniversario

05/07/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La actividad organizada por la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Ingeniería (UNI) ha desatado una ola de críticas por parte de los estudiantes de la institución. El evento, conocido como 'Mecatonazo', tuvo lugar el viernes 16 de junio y ha generado un fuerte rechazo al considerarse una falta de respeto hacia la prestigiosa institución académica. El malestar se originó por la participación de las denominadas "Gatitas del Megaplaza".

Las "Gatitas del Megaplaza" en la UNI

Las "Gatitas del Megaplaza" son un grupo que se dedica a la promoción de servicios sexuales a través de diversas redes sociales. La presencia de estas mujeres en el evento de aniversario ha causado indignación entre la comunidad estudiantil, ya que se realizó dentro de las instalaciones pertenecientes a la Universidad Nacional de Ingeniería.

El decano de la facultad, Elmar Javier Franco Gonzales, promovió activamente el 'Mecatonazo' en un video, invitando a los egresados a disfrutar del evento de manera responsable. Sin embargo, videos difundidos en redes sociales revelaron la presencia de un stand con un cartel rosado que decía "Gatitas del Megaplaza".

En dicho stand, dos anfitrionas proporcionaban información sobre sus locales, regalaban preservativos, se tomaban fotos con alumnos y profesores, e incluso bailaban en el escenario.

En TikTok, se encontraron videos en los que las mujeres invitaban a las personas al 'Mecatonazo' y aseguraban su participación en el evento. Además, en la página de Facebook de 'Las Gatitas', se compartieron otros videos en los que visitaban las puertas de diferentes instituciones educativas y ofrecían "promociones" para estudiantes universitarios, convirtiéndolos en su nuevo público objetivo.

Críticas al evento

El evento no pasó desapercibido, no solo por la participación de orquestas de cumbia y salsa, sino también por la presencia de las anfitrionas y los videos que se difundieron en las redes sociales.

El Centro de Estudiantes de Ingeniería Económica y Estadística (CEIEE) de la UNI se pronunció al respecto, denunciando robos, actos obscenos y la falta de seguridad durante el evento. Demandaron la intervención de las autoridades competentes, ya que no se contó con la participación de la policía.

Los estudiantes de la facultad señalaron que la agencia de prostitución no solo estuvo presente en el evento, sino que también interactuó abiertamente con docentes, estudiantes y otros participantes, incluso compartiendo escenario con miembros del CEFIM (Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica) frente a la audiencia.

El CEIEE condenó enérgicamente estas acciones, manifestando su oposición a cualquier forma de explotación, degradación o falta de respeto hacia cualquier individuo, y exigió sanciones correspondientes.

La UNI se pronuncia

Ante las denuncias, el área de prensa de la Universidad Nacional de Ingeniería presentó una resolución rectoral emitida el 15 de junio, un día antes del evento.

En dicha resolución, se menciona que el evento 'Mecatonazo 2023' se llevaría a cabo en la puerta 6 de la institución, pero se aclara que no se obtuvo el permiso correspondiente por parte de la autoridad universitaria, y el Decano de la facultad no realizó ningún trámite relacionado con el evento.

La controversia continúa creciendo y se espera que las autoridades tomen medidas con respecto a este escandaloso incidente que ha afectado la reputación de la UNI y ha generado un profundo malestar en la comunidad estudiantil.