Escenificación del Inti Raymi en Lima no tiene autorización, según alcalde de Cusco

El alcalde de Cusco, Luis Pantoja, informó este miércoles que la escenificación del Inti Raymi, la fiesta en honor al dios sol, no cuenta con la autorización de la Empresa Municipal de Festejos de Cusco (Emufec) para realizarse en Lima.

En declaraciones a la prensa, Luis Pantoja, alcalde de Cusco se refirió al evento 'Inti Raymi: la fiesta del sol en Lima' indicando que no tiene autorización para llevarse a cabo. Esta actividad se realizaría en el Circuito Mágico del Agua.

"No se puede permitir que una entidad particular se pueda atribuir como suyo una fiesta que es el patrimonio de nuestra ciudad, se va a levar a cabo en Lima sin ninguna autorización, sin conocimiento de Emufec [...] El Inti Raymi no es patrimonio de cualquier persona, es patrimonio de la ciudad imperial de los Incas por lo tanto rechazamos y no autorizamos ningún acto", expresó.